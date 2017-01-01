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Erdoğan'la Putin Çin'de görüştü

Çin'de düzenlenen 'Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu' için Pekin'de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in 'ayak üstü' bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi

14 Mayıs 2017 Pazar, 09:43:45 Güncelleme: 09:49:35 DHA

Kremlin Basın Sözcüsü Dmitry Peskov, yaptığı açıklamada Çin'de düzenlenen "Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu" için Pekin'de bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ayak üstü kısa bir görüşme gerçekleştirdiğini söyledi.

DHA'nın haberine göre Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada "Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yakın zamanda gerçekleşen Soçi görüşmesinin devamı niteliğinde ayak üstü bir görüşme gerçekleştirdi" dedi.

Peskov, Rusya Devlet Başkanı'nın Özbekistan ve Kırgızistan liderleri ile de ayak üstü birer görüşme gerçekleştirdiğini belirtti.

Açılış konuşmasında ardı ardına kürsüye çıkan Erdoğan ve Putin aile resminde de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in biri sağında biri solunda olacak şekilde resim karesinin tam ortasında yer almaları dikkatlerden kaçmadı.

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