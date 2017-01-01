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Fransa'nın yeni cumhurbaşkanı bugün görevi devralıyor

Fransa Cumhurbaşkanı Hollande, bugün görevini ülkenin en genç cumhurbaşkanı seçilen Emmanuel Macron'a devredecek

14 Mayıs 2017 Pazar, 10:30:42 Güncelleme: 11:14:19 DHA

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande beş yıllık görev süresini tamamlayarak bugün Elysee Sarayı'ndan ayrılıyor.

Cumhurbaşkanı Hollande görevini geçtiğimiz hafta seçilen ülkenin en genç Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a devredecek.

Hollande, nükleer silahların şifrelerini selefisi Emmanuel Macron'a teslim edecek.

İLK ZİYARET PAZARTESİ GÜNÜ ALMANYA'YA 

Avrupa dostu olarak bilinen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ilk yurt dışı ziyaretini komşusu Almanya'ya yapacak.

Pazartesi günü Berlin'de Angela Merkel'le yapılacak görüşmelerin ana teması AB olacak.

 

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