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Eurovision'da skandal! Sahneye çıkıp külodunu indirdi!

Ukrayna'da gerçekleşen Eurovision Şarkı Yarışması'nda geçen senenin birincisi Jamala şarkı söylediği sırada bir seyirci sahneye çıkarak külodunu indirdi

14 Mayıs 2017 Pazar, 11:57:58 Güncelleme: 12:01:36 DHA

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de dün akşam düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması finali, bir skandala sahne oldu.

Geçen yılki Eurovision Şarkı Yarışması'nın birincisi olan Kırım Tatarı kökenli Ukraynalı şarkıcı Jamala'nın şarkı söylediği sırada sahneye fırlayan bir kişi, Jamala'nın önüne geçerek külodunu indirdi.

Omuzlarında Avustralya bayrağıyla sahneye çıkan kişi bir taraftan dans ederken, diğer taraftan Jamala ile seyircilerin arasına geçerek taşkınlığa imza attı.

Jamala olayı görmezden gelirken, skandala imza atan kişi, birkaç saniye içinde olay yerinden uzaklaştırıldı.

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