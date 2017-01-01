Yunanistan'dan Muğla'daki kaza için Türkçe başsağlığı mesajı

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, 24 kişinin hayatını kaybettiği Muğla midibüs kazası için Türkçe başsağlığı mesajı yayınladı.
İzmir'in Buca ilçesinden günübirlik gezi için Marmaris'e gitmek için yola çıkan tur midibüsünün Muğla'nın Sakar Geçidi rampasından inerken kontrolden çıkarak uçuruma düşmesi sonucu 24 kişi hayatını kaybetti.
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, feci kazaya ilişkin Türkçe olarak başsağlığı mesajı yayınladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Başınız sağolsun komşular" ifadesine yer verdi.
— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) May 13, 2017
Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hüseyin Müftüoğlu, paylaşıma Yunanca yanıt vererek teşekkür etti.
Yunanistan Dışişleri Bakanlığ'ının Türkçe mesajına olumlu tepkiler geldi.
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