ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
yunanistan dışişleri bakanlığı
DÜNYA

Yunanistan'dan Muğla'daki kaza için Türkçe başsağlığı mesajı

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, dün Muğla'da gerçekleşen ve 24 kişinin hayatını kaybettiği feci kazayla ilgili Türkçe başsağlığı mesajı yayınlayarak, "Başınız sağolsun komşular" dedi

14 Mayıs 2017 Pazar, 12:55:54 Güncelleme: 13:06:51 İHA

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, 24 kişinin hayatını kaybettiği Muğla midibüs kazası için Türkçe başsağlığı mesajı yayınladı.

İzmir'in Buca ilçesinden günübirlik gezi için Marmaris'e gitmek için yola çıkan tur midibüsünün Muğla'nın Sakar Geçidi rampasından inerken kontrolden çıkarak uçuruma düşmesi sonucu 24 kişi hayatını kaybetti.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, feci kazaya ilişkin Türkçe olarak başsağlığı mesajı yayınladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Başınız sağolsun komşular" ifadesine yer verdi.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hüseyin Müftüoğlu, paylaşıma Yunanca yanıt vererek teşekkür etti.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığ'ının Türkçe mesajına olumlu tepkiler geldi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Eurovision'da skandal! Sahneye çıkıp külodunu indirdi!
DÜNYA

Eurovision'da skandal! Sahneye çıkıp külodunu ...
Fransa'nın en genç cumhurbaşkanı görevi devraldı!
DÜNYA

Fransa'nın en genç cumhurbaşkanı görevi devraldı!
Erdoğan'la Putin Çin'de görüştü
DÜNYA

Erdoğan'la Putin Çin'de görüştü
Beyaz Saray’dan Kuzey Kore açıklaması
DÜNYA

Beyaz Saray’dan Kuzey Kore açıklaması
Yunanistan'da tren devrildi: 10 yaralı
DÜNYA

Yunanistan'da tren devrildi: 10 yaralı
Obama'ya ölüm tehdidine 5 yıl hapis
DÜNYA

Obama'ya ölüm tehdidine 5 yıl hapis
Obama'ya ölüm tehdidine 5 yıl hapis
DÜNYA

OBAMA'YA ÖLÜM TEHDİDİNE 5 YIL HAPİS
Yunanistan'dan Muğla'daki kaza için Türkçe başsağlığı mesajı
DÜNYA

YUNANİSTAN'DAN MUĞLA'DAKİ KAZA İÇİN TÜRKÇE BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Beyaz Saray’dan Kuzey Kore açıklaması
DÜNYA

BEYAZ SARAY’DAN KUZEY KORE AÇIKLAMASI
Erdoğan'la Putin Çin'de görüştü
DÜNYA

ERDOĞAN'LA PUTİN ÇİN'DE GÖRÜŞTÜ
Fransa'nın en genç cumhurbaşkanı görevi devraldı!
DÜNYA

FRANSA'NIN EN GENÇ CUMHURBAŞKANI GÖREVİ DEVRALDI!
Yunanistan'da tren devrildi: 10 yaralı
DÜNYA

YUNANİSTAN'DA TREN DEVRİLDİ: 10 YARALI