Taliban'a ait araç, kendi kurdukları mayınla havaya uçtu

Taliban militanları tarafından yol kenarına konulan patlayıcının, Taliban'a ait aracın geçişi sırasında patlaması sonucu 10 militan öldü.

İHA'nın haberine göre Afganistan'ın güneyindeki Kandahar ilinin Maivand ilçesinde Taliban tarafından yola döşenen mayın, örgüte ait aracın geçişi sırasında patladı. Araçta bulunan 10 militan öldü.

Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Olay, Taliban militanlarının aracı yoldan geçişi sırasında gerçekleşti. Ölülerin yanı sıra 7 Taliban militanı da yaralandı" denildi.