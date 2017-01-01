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DÜNYA

YPG ile birlikte savaşan İngiliz aktör, Tabka'da görüldü

Terör örgütü DEAŞ'la savaşmak için Suriye'de YPG'ye katılan İngiliz aktör Enright, Rakka'nın Tabka ilçesinde görüldü

14 Mayıs 2017 Pazar, 14:40:21 Güncelleme: 14:43:13 DHA

ABD'li gazeteci James Foley'in DEAŞ tarafından öldürülmesinden sonra Suriye'ye giderek YPG ile birlikte DEAŞ'a karşı savaşan İngiliz aktör Micheal Enright, Kobani ve Tel Abyad operasyonlarından sonra bu kez Rakka'nın Tabka ilçesinde ortaya çıktı.

DHA'nın haberine göre Tabka Barajı ve ilçenin DEAŞ'tan alınması operasyonuna katılan Enright, önce Tabka barajında fotoğraf çektirdi, sonra ilçe merkezinde çocuklarla oyun oynadı.

İngiliz basını ve Kürt internet sitelerinde yer alan habere göre, daha önce DEAŞ'a karşı Kobani ve Tel Abyad'da savaşan İngiliz aktör Enright'in Tabka operasyonuna da katıldığı belirtildi.

Tabka İlçesi ve barajının DEAŞ'tan geri alınmasından sonra önce Tabka barajı önünde fotoğraf çektiren İngiliz aktör Micheal Enright daha sonra Tabka ilçe merkezinde çocuklarla oyunlar oynadı.

Enright'in çocuklar ile oynadığı video görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

 

 

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