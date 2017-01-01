Nepal'de 20 sene sonra yerel seçimler için halk sandık başında

Nepal'de halk, en son 1997'de yapılan yerel seçimlerden 20 yıl sonra belediye ve köy meclislerini belirlemek üzere sandık başına gitti.

Ülkenin yarısında yapılan oy kullanma işleminde şiddet olayı yaşanmazken, orduya ait bomba imha ekibi, başkent Katmandu'da yaşayan adaylardan birinin evinin karşısına yerleştirilmiş iki adet patlayıcıyı kontrollü olarak infilak ettirdi.

Ev hanımı Milan Mamndhar, 20 yıl sonra ilk kez yerel seçim için sandığa gittiklerine işaret ederek "Bizim için önemli bir gün. Seçilecek insanlar sorunlarımızı da çözecek insanlar olduğu için doğru tercihler yapmamız gerekiyor." diye konuştu.

Emekli iş adamı Sagar Lal Shrestha da "Bizim için belediye başkanı başbakandan, muhtar ise bakandan daha önemli. Hepimiz demokrasi için sandık başındayız." dedi.

Seçimlerde 50 bin aday 13 bin 556 koltuk için yarışıyor.

Ülkenin diğer yarısında yapılacak yerel seçimlerin ikinci aşaması bir ay sonra 14 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Geçmişte şiddet olaylarına başvurmuş muhalif küçük bir komünist grup, ülkede siyasi reformların yerel seçimlere gidecek kadar tamamlanmadığı gerekçesiyle seçimi boykot edeceğini duyurmuştu.

Nepal parlamentosu, siyasi partiler arasındaki fikir ayrılıkları nedeniyle yıllardır ertelenen yeni anayasayı 16 Eylül 2015'te kabul etmişti.

Devlet Başkanlığı Sözcüsü Bhesh Raj Adhikari, 9 Şubat'ta, 2015 anayasasını yürürlüğe koyan mevcut kurucu meclisin görev süresinin 12 Ocak'ta sona erdiğini belirterek "Devlet Başkanı Bidhya Devi Bhandari, seçim tarihinin açıklanmasındaki gecikmenin krize yol açabileceği gerekçesiyle endişe duyuyor." demişti.

Yeni anayasa, 7 yıl geçici anayasayla yönetilen Nepal'i yedi eyalete ayırıyor. Aralarında Madhesilerin de bulunduğu bazı etnik gruplar, 2015'te eyaletlerin anayasada belirlenen yapısını ve sınırlarını protesto etmek için gösteriler düzenlemişti.

Ülkenin güneyindeki protestolarda, göstericilerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda 50 kişi hayatını kaybetmişti.