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DÜNYA

BM Kuzey Kore'nin füze denemesini kınadı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kuzey Kore'nin pazar günkü balistik füze denemesini kınadı

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 09:08:48 Güncelleme: 20:23:25 AA

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Kuzey Kore'nin balistik füze denemesinin BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ve bölgenin barış ve güvenliğini tehdit ettiğini söyledi.

BM Genel Sekreteri Guterres'in Kuzey Kore'nin balistik füze denemesini kınadığını belirten Dujarric, Kuzey Kore'ye uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmesi ve nükleer silahlanma yolundan geri dönmesi çağrısı yaptı.

Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi Francois Delattre de gazetecilere yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin provokasyon ve gerginliği artırma kartlarını oynamaya devam ettiğine dikkati çekerek, BM Güvenlik Konseyinin hızlı ve sert bir şekilde yanıt vermesi gerektiğini ifade etti.

İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Matthew Rycroft da Kuzey Kore'nin son provokasyonunu güçlü bir şekilde kınadıklarını belirterek, "İngiltere daha sert yaptırımlar uygulanmasından yana." dedi.

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