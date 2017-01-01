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BMGK, Kuzey Kore için toplanıyor!

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Kuzey Kore'nin balistik füze denemesinin ardından Salı günü toplanacağı belirtildi

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 09:08:48 Güncelleme: 09:13:59 AA

Kuzey Kore'nin yeni balistik füze denemesi yapmasının ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) yarın (Salı) toplanacağı belirtildi.

ABD Pasifik Kuvvetler Komutanlığı (PACOM), Kuzey Kore’nin füze denemesi yaptığını ve söz konusu füzenin Japon Denizi'ne düştüğünü açıklamıştı.

Bu denemenin ardından ABD ve Japonya'nın BMGK başkanlığına acil toplantı için çağrı yaptığı belirtildi.

BMGK mayıs ayı başkanı Uruguay'ın yarın için toplantıyı programa aldığı öğrenildi.

BM Güvenlik Konseyi, nükleer programı nedeniyle Kuzey Kore'ye 2006 yılında bu yana çeşitli askeri ve ekonomik yaptırımlar uyguluyor.

BMGK, Kuzey Kore'yi nükleer silah ve füze denemeleri nedeniyle defalarca kınamış ve bu eylemlere son verme çağrısı yapmıştı.

 

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