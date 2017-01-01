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Kim Jong-Un'dan nükleer talimatı: ABD doğru tercihi yapana kadar...

Kuzey Kore, son yaptığı füze denemesinin başarılı olduğunu ve büyük nükleer başlıklar taşıyabilen güdümlü füze geliştirildiğini duyurdu

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 09:59:08 Güncelleme: 10:08:34 HABERTURK.COM

Yeni bir füze denemesi yaparak ABD'nin ve Japonya'nın bir kez daha tepkisini çeken Kuzey Kore'den yapılan açıklamada yeni tip güdümlü bir füze denendiği ve denemenin başarılı olduğu belirtildi.

Kuzey Kore'nin açıklamasında, füzenin 2000 kilometre yükseliğe kadar çıktığı ve 700 kilometre uzağa gittiği ifade edildi. Açıklamada, füze denemesinin yeni geliştirilen güdümlü füzenin büyük nükleer başlıklar taşıyıp taşıyamadığının anlaşılması için yapıldığı duyuruldu.

Öte yandan Kuzey Kore'nin resmi devlet ajansı KCNA, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un da füze denemesini denetlediğini bildirdi. Kim Jong-un'un, bilim adamları ve teknisyenlere 'ABD doğru tercihi yapana kadar' yeni nükleer silahlar ve ateşleme metodları üzerinde çalışmalarını öğütlediği belirtildi.

Güney Kore haber ajansı Yonhap ise, Kuzey Kore'nin açıklamalarını doğrulamadı ancak füzenin atmosferin dışına çıkıp daha sonra yeniden atmosfere döndüğünü açıkladı. Kıtalararası Güdümlü Füzeler'in çalışma prensiplerine göre, füzenin atmosferin dışına çıkıp geri gelebilmesi kritik bir önem arz ediyor.

Yaklaşık 1 senedir birçok füze denemesi yapan ve nükleer silahlar geliştiren Kuzey Kore, bir süredir ABD ile gerilim yaşıyor. ABD, Kuzey Kore'nin nükleer silahsızlandırılmasını isterken, Kuzey Kore kendi öz savunması için nükleer programını geliştirmeye devam edeceğini duyurmuştu.

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YORUMLAR 0
  • Misafir 6 dakika önce
    Abd de onları vursun sorun bitsin
  • Misafir 7 dakika önce
    Abd yi vursun
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