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Putin, piyano çaldı

Rusya devlet televizyonu Başkan Vladimir Putin'in Pekin ziyaretinde piyano çaldığı anları gösterdi

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 10:13:25 Güncelleme: 10:33:54 HABERTURK.COM

Putin, Kuşak ve Yol Forumu için gittiği Pekin’de Çin Devlet Başkanı Şi’yi beklerken vaktini piyano çalarak değerlendirdi.



AP'nin haberine göre, Kuşak ve Yol Forumu için Çin’in başkenti Pekin’de bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, burada ikili görüşmeler gerçekleştirdi. O görüşmelerden biri de ev sahibi Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’le olandı.

Görüşme için Şi’nin Pekin’deki rezidansına giden Putin, burada görüşmeyi beklerken gördüğü piyano ile çevredekilere mini bir konser verdi.

 

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