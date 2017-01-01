Almanya'daki 'mini seçimden' Merkel çıktı!

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde yapılan Eyalet Meclisi seçimlerinde, Başbakan Angela Merkel'in genel başkanlığını yaptığı Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin (CDU) oyların yüzde 34,3'ünü alarak birinci parti çıktığı bildirildi.

Almanya'nın en yoğun nüfusunun yaşadığı Kuzey Ren Vestfalya'da 13,1 milyon seçmenin oy kullandığı seçimlerde oy kullanma işlemi yerel saat ile 18.00'de sona erdi.

Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD'nin açıkladığı ilk sandık çıkış anketinde CDU, 2012'deki seçimlere göre oylarını yüzde 8 artırarak yüzde 34,3 ile birinci parti çıktı.

Eyalette iktidar olan Sosyal Demokrat Parti (SPD) ise 5 yıl önceki seçimlere göre yüzde 8,5 oy kaybederek, yüzde 30,6 ile ikinci sırada kaldı.

Hür Demokrat Parti (FDP) bir önceki seçimlere göre yüzde 3,6 oranında artırarak yüzde 12,2 ile üçüncü, eyalette ilk kez seçimlere katılan aşırı sağcı popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisi yüzde 7,7 ile dördüncü oldu.

Yeşiller Partisi ise yüzde 5,4 oranında oy kaybederek yüzde 6 oranında oy aldı. İlk sandık çıkış anketine göre oylarını yüzde 2,5 oranında arttırarak yüzde 5’te yer alan Sol Parti ise yüzde 5'lik seçim barajını geçip geçmeyeceği merak konusu oldu.

Korsanlar Partisi ise yüzde 6,7 oranında oy kaybederek yüzde 1,1 oy oranıyla meclis dışında kaldı.

Almanya'da 24 Eylül'de yapılacak genel seçimler için bir prova niteliğinde olan Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Meclisi seçimleri, büyük umutlarla başbakan adayı olan eski Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz büyük yara aldı.

Başbakan Merkel’in partisi CDU ise bu yıl içinde 3 eyalette yapılan eyalet meclisi seçimlerinde üçüncü kez zaferle ayrıldı.

CDU Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Teşkilatı Başkanı ve CDU Genel Başkan Yardımcısı Armin Laschet, bu seçimlerde kendilerine koyduklarını hedeflere ulaştıklarını belirterek, "Bugün Kuzey Ren Vestfalya için iyi bir gündür. Herkese teşekkür ediyorum." dedi.

SPD Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Teşkilatı Başkanı ve eyaletin başbakanı Hannelore Kraft ise seçimlerde aldığı galibiyetten dolayı Laschet'i kutladığını belirterek, "Bugün sosyal demokrasi için iyi bir gün değildir." ifadesini kullandı.

Kraft, partisinin eyalet teşkilatı başkanlığından ve genel başkanlığından istifa ettiğini açıkladı.

Geçici resmi sonuçların bu gece açıklanması bekleniyor.

Seçime katılım oranının 2012'ye göre yaklaşık 10 puan artarak artarak yüzde 69,7'ya yükseldiği kaydedildi.