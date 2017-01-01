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Macron'a üvey kızından anlamlı destek!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile eşi arasındaki yaş farkının sürekli gündeme getirilmesine Brigitte Macron'un kızı Tiphaine Auziere tepki gösterdi

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 15:27:57 Güncelleme: 15:32:25 AA

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un üvey kızı Tiphaine Auziere, Macron ile annesi Brigitte Macron arasındaki yaş farkının çok fazla gündeme getirilmesine tepki gösterdi.

Auziere, katıldığı BFM televizyon kanalında katıldığı programda, Macron ve kendisinden 24 yaş büyük eşi Brigitte Macron'un evliliklerinin medyada ve sosyal medyada çok fazla konu yapılmasını eleştirdi.

Bu tip saldırıları yapanlara prim vermek istemediğini dile getiren Auziere, bunun yaş ayrımcılığı ve cinsiyetçi bir yaklaşım olduğunu kaydetti.

Auziere, "Günümüz Fransa'sında yaşla ilgili bu tip saldırılar bir erkek politikacıya veya kadın bir politikacının erkek sevgilisine yapılmazdı. Dolayısıyla çok fazla kıskançlık yapılıyor ve bunlar tamamen uygunsuz şeyler." dedi.

Macron'un Cumhuriyet Yürüyüşü partisinden milletvekili adayı da olan 32 yaşındaki Auziere, halkın ise olaya tam tersi yönde baktığını ifade ederek, "Brigitte'in yaptıklarına, işine, ilgisine hayran olanlar da var." ifadelerini kullandı.

Çikolata atölyesi bulunan bir aileden gelen Brigitte Macron'un önceki evliliğinden biri erkek ikisi kız üç çocuğu bulunuyor.

Emmanuel Macron'un eşine 15 yaşındayken aşık olması ve evlilikleri cumhurbaşkanı seçimi sürecinde sıkça gündeme getirilmiş, Brigitte Macron'un yaşı Fransa'da pek çok karikatüre de konu olmuştu. Çift, Macron 30 yaşına geldiğinde 2007 yılında evlenmişti.

Fransa'nın 8. Cumhurbaşkanı olan Macron, Beşinci Cumhuriyet'te sevgilisi veya eşinden küçük ilk cumhurbaşkanı oldu.

 

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