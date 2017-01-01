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İşte Fransa'nın yeni başbakanı!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeni başbakanın Edouard Philippe olduğunu açıkladı.

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 15:55:15 Güncelleme: 16:32:33 AA

Fransa'da Elysee Sarayı Genel Sekreteri Alexis Kohler, başbakanlık görevini geçici olarak üstlenecek ismin Edouard Philippe olduğunu açıkladı.

Kohler, Elysee Sarayı'nda yaptığı açıklamada, Edouard Philippe'in başbakan olarak atandığını bildirdi.

Daha önce Sosyalist Parti üyeliği bulunan, halen merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisinden Ulusal Mecliste milletvekilliği yapan 46 yaşındaki Rouen doğumlu avukat Philippe'in kabinesini yarın Macron'a sunması, kabinenin ise Macron başkanlığında çarşamba günü ilk toplantısını yapması bekleniyor.

Fransa'nın eski başbakanlarından merkez sağ politikacı Alain Juppe'nin ekibinden Philippe'in bu göreve atanmasının 11 ve 18 Haziran'da düzenlenecek milletvekili genel seçimlerinde çoğunluğu elde etmeyi amaçlayan Macron'un merkez sağa yaklaşma çabası olarak değerlendiriliyor.

Philippe, Fransa'nın kuzeyindeki liman kenti Le Havre'ın da belediye başkanlığını yürütüyor.

Fransızlar 11 Haziran'da milletvekili genel seçimi için sandık başına gidecek. İlk turda en az yüzde 50 oy alan milletvekili adaylarının doğrudan Ulusal Meclise gireceği yarışta, herhangi bir adayın yüzde 50'yi yakalayamadığı sandalyeler için ikinci tur seçimler yapılacak. 18 Haziran'daki ikinci tura, ilk turda yüzde 12,5 ve üzeri oy alan adaylar katılabilecek ve burada en fazla oyu alan aday milletvekili seçilecek.

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  • Misafir 18 dakika önce
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