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Vladimir Putin'den Kuzey Kore açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Uluslararası İşbirliği İçin Kuşak ve Yol Forumu'nda Kuzey Kore ile ilgili soruları yanıtladı

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 19:32:57 Güncelleme: 19:36:15

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore'nin nükleer füze programı tehdidine karşılık, "Kuzey Kore'yi korkutmak yerine diyalog yollarını açık tutarak, krize barışçıl çözümler bulmalıyız" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, katıldığı Uluslararası İşbirliği İçin Kuşak ve Yol Forumu'nda Kuzey Kore nükleer programı tehdidi üzerine yöneltilen soruları yanıtladı.

Putin, "Son zamanlarda yapılan nükleer silah denemeleri kabul edilemez. Ancak, Kuzey Kore'yi korkutmak yerine diyalog yollarını açık tutarak, krize barışçıl çözümler bulmalıyız" diye konuştu.

Putin ayrıca, Kuzey Kore'nin gerçekleştirdiği nükleer füze testlerinin, Rusya için herhangi bir tehdit teşkil etmediğini, ancak denemelerin bölgedeki tansiyonu ve kargaşayı arttırdığını dile getirdi.

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