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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump görüşmesinin saati belli oldu

İlk defa yüz yüze görüşecek olan Erdoğan ve Trump, TSİ, 19:40'ta bir araya gelecek

16 Mayıs 2017 Salı, 00:04:42 Güncelleme: 00:13:55

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın yüz yüze yapacağı görüşmenin saati belli oldu. Habertürk TV'de yer alan habere göre, Erdoğan ve Trump, yarın Türkiye saati ile 19:40'ta bir araya gelecek.

ABD Başkanı Trump'la kritik görüşme için Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'a giden Erdoğan havalimanına varmadan kentte hareketlilik ve önlemler başladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KALACAĞI OTELİN ÖNÜNDE GÜVENLİK ÖNLEMİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Washington'da kalacağı Blair House oteli önünde polis geniş güvenlik önlemleri aldı.

Çok sayıda kişinin ellerinde Türk bayrakları ve dövizlerle Erdoğan'a destek içinde toplandığı görülürken, pankartlarda "İslamofobiye karşı birleşme" çağrıları görüldü.

Polis ekipleri, Erdoğan'ı desteğe gelenleri güvenlik gerekçesiyle otelin karşısındaki kaldırıma yönlendirdi.





 




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