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Recep Tayyip Erdoğan - Donald Trump saat kaçta görüşecek? Recep Tayyip Erdoğan - Donald Trump toplantısı saat kaçta?

İlk defa yüz yüze görüşecek olan Erdoğan ve Trump, TSİ, 19:40'ta bir araya gelecek

16 Mayıs 2017 Salı, 00:04:42 Güncelleme: 01:30:57

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın yüz yüze yapacağı görüşmenin saati belli oldu. Habertürk TV'de yer alan habere göre, Erdoğan ve Trump, yarın Türkiye saati ile 19:40'ta bir araya gelecek.

Havalimanına iniş yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Washington temasları sırasında kalacağı Blair House Oteline geldi.

Erdoğan, Andrews Hava Üssü'ne gelişinde ABD Protokol Genel Müdür Vekili Rosemerie Pauli ile Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Milli Savunma Bakanı Fikri Işık da Washington'a geldi.

ABD Başkanı Trump'la kritik görüşme için Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'a giden Erdoğan havalimanına varmadan önlemler alındı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KALACAĞI OTELİN ÖNÜNDE GÜVENLİK ÖNLEMİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Washington'da kalacağı Blair House oteli önünde polis geniş güvenlik önlemleri aldı.

Çok sayıda kişinin ellerinde Türk bayrakları ve dövizlerle Erdoğan'a destek içinde toplandığı görülürken, pankartlarda "İslamofobiye karşı birleşme" çağrıları görüldü.



Polis ekipleri, Erdoğan'ı desteğe gelenleri güvenlik gerekçesiyle otelin karşısındaki kaldırıma yönlendirdi.







 




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