ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
DÜNYA

Vladimir Putin YPG açıklamasını Erdoğan'ın kuşkuları nedeniyle yaptı

Rusya Devlet Başkanı'nın "YPG'ye silah göndermiyoruz" açıklamasının arkasındaki sebebi Kommersant gazetesinin Kremlin muhabiri açıkladı

16 Mayıs 2017 Salı, 08:12:54 Güncelleme: 08:29:33

Rus Kommersant gazetesi Kremlin muhabiri Andrey Kolesnikov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, terör örgütü YPG'ye silah yardımı yapılmadığına yönelik açıklamasının herkes tarafından duyulmak istediğini öne sürerek, “Sayın Erdoğan’ın bu konuda derin kuşkuları var” yorumunda bulundu.

Sputnik'in haberine göre Kolesnikov, Pekin'de düzenlenen 'Kuşak ve Yol Forumu'nun ardından basın toplantısında konuşan Putin'in, ülkesinin PKK'nın Suriye yapılanması YPG'ye silah göndermediğini, bu nedenle Türkiye'nin endişelenmesi gereken bir durum olmadığını söylediğini hatırlatmıştı. Kolesnikov, "Rus özel kuvvetlerinin Suriyeli Kürtlerin mevzilerini ziyaret etmesiyle ilgili soru çok hassas idi: Geçenlerde Soçi görüşmesinde (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan bu sıcak buluşma ile çeşitli fotoğrafları Putin'e gösterdi. Putin fotonun orjinal olduğunu inkar etmedi, ki inkar etmesi de tuhaf olurdu" dedi.

'ERDOĞAN, EN AZINDAN EĞİTTİKLERİNİ DÜŞÜNÜYOR'

Rus gazeteci yorumuna şöyle devam etti: "Putin tabii ki soru ve yanıtın herkes tarafından duyulmasını istiyordu. Bu arada Sayın Erdoğan'ın kuşkusuz bu konuda derin kuşkuları var. Galiba Erdoğan şundan emin: Rus uzmanlar en azından Kürt militanları eğitiyor, muhtemelen onları hücuma geçiriyor ya da müfrezelerin arkasında duruyor."

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Dünyaca ünlü gazeteler Trump-Erdoğan görüşmesine odaklandı
DÜNYA

"Trump'ın yabancı bir liderle yapacağı en zor ...
Recep Tayyip Erdoğan - Donald Trump saat kaçta görüşecek?
DÜNYA

Erdoğan ile Trump görüşmesinin saati belli oldu
Azerbaycan, Ermenistan'ın hava savunma füze sistemini imha etti
DÜNYA

Azerbaycan, Ermenistan'ın hava savunma füze sistemini ...
Emmanuel Macron ile Angela Merkel görüştü
DÜNYA

Macron ile Merkel görüştü
Yunan parlamentosu karıştı
DÜNYA

Yunan parlamentosu karıştı
ABD'den Esed açıklaması: Binlerce insanı öldürdü ve cesetlerini fırınlarda yaktı
DÜNYA

ABD'den Esed açıklaması: Binlerce insanı öldürdü ve ...
Dünyaca ünlü gazeteler Trump-Erdoğan görüşmesine odaklandı
DÜNYA

"TRUMP'IN YABANCI BİR LİDERLE YAPACAĞI EN ZOR GÖRÜŞME"
Emmanuel Macron ile Angela Merkel görüştü
DÜNYA

MACRON İLE MERKEL GÖRÜŞTÜ
ABD'den Esed açıklaması: Binlerce insanı öldürdü ve cesetlerini fırınlarda yaktı
DÜNYA

ABD'DEN ESED AÇIKLAMASI: BİNLERCE İNSANI ÖLDÜRDÜ VE CESETLERİNİ FIRINLARDA YAKTI
Recep Tayyip Erdoğan - Donald Trump saat kaçta görüşecek?
DÜNYA

ERDOĞAN İLE TRUMP GÖRÜŞMESİNİN SAATİ BELLİ OLDU
Yunan parlamentosu karıştı
DÜNYA

YUNAN PARLAMENTOSU KARIŞTI
Vladimir Putin YPG açıklamasını Erdoğan'ın kuşkuları nedeniyle yaptı
DÜNYA

"ÇÜNKÜ ERDOĞAN RUSYA'DAN ŞÜPHELENİYOR"