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Sovyet Ordusu'nun ölüm melekleri

16 Mayıs 2017 Salı, 09:38:37

2. Dünya Savaşı'nda Sovyet ordusunun keskin nişancı kadın askerlerinin fotoğrafları 70 yıl sonra renklendirildi

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    Moskovalı çevirmen Olga Shirnina, Sovyet ordusunun kadın keskin nişancılarının fotoğraflarını 70 yıl sonra renklendirdi.

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    Renklendirilmiş bu portreler, İkinci Dünya Savaşı sırasında görev yapan Rusya'nın ünlü kadın keskin nişancılarından bazılarını gösteriyor. 

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    Savaş sırasında Kızıl Ordu'ya alınan yaklaşık 800 bin kadın askerden bazıları, hasta bakımlarına ek olarak gerek keskin nişancı gerekse pilot olarak görevlendirildi.

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    İkinci Dünya Savaşı'nda Sovyet ordusunda keskin nişancı olarak görev yapan Lyudmila Pavlichenko, savaş sırasında 309 Alman askerini öldürdü. Pavlichenko, bazı tarihçilere göre tarihteki en başarılı kadın keskin nişancı olarak kabul ediliyor.

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    Haziran 1941'de Nazi Almanyası'nın Sovyetler Birliği'ne işgali başladığında henüz 24 yaşında olan Pavlichenko, Kiev Üniversitesi'nde tarih okuyordu. 

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