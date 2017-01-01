Sovyet Ordusu'nun ölüm melekleri

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İkinci Dünya Savaşı'nda Sovyet ordusunda keskin nişancı olarak görev yapan Lyudmila Pavlichenko, savaş sırasında 309 Alman askerini öldürdü. Pavlichenko, bazı tarihçilere göre tarihteki en başarılı kadın keskin nişancı olarak kabul ediliyor.