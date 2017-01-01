Venezuela'da iki protestocu daha hayatını kaybetti!

Venezuela'da devam eden hükümet karşıtı gösterilerde güvenlik güçleri ve protestocular arasında çıkan çatışmalarda iki kişi yaşamını yitirdi.

Kolombiya sınırında yer alan Tachira eyaletinde düzenlenen iki ayrı protesto gösterisinde 18 yaşındaki Luis Alviarez ve 33 yaşındaki Diego Hernandez hayatını kaybetti. Ülkede nisan başından beri devam eden protesto gösterilerinde hayatını kaybedenlerin sayısı 40'a çıkmış oldu.

Eyaletteki protesto gösterilerinde taş atan protestocuların, bazı araçları ve binaları ateşe vermesi görüntülere yansıdı.

Yetkililerden yapılan açıklamaya göre, Carabobo eyaletindeki gösterilerde de biri ağır üç polis yaralandı.

Muhalefet lideri Maria Corina Machado, "Tüm dünyadan Venezuela'da olanları görmesini istiyoruz. İnsanlarını baskı altında tutan ve öldüren bozuk bir rejim." açıklamasını yaptı.

Venezuela'da gıda kıtlığı, yüksek enflasyon ve artan suç oranlarından kaynaklanan toplumsal hoşnutsuzluk, Devlet Başkanı Nicolas Maduro liderliğindeki hükümetin kontrol ettiği Anayasa Mahkemesinin, 31 Mart'ta Kongrenin yetkilerini elinden aldığını açıklamasıyla sokak protestolarına dönüşmüştü.

Mahkeme kararını ülkeyi diktatörlüğe götürme yönünde yeni bir adım olarak niteleyen protestocular, hükümetin istifası ve seçime gidilmesi talebiyle sokağa dökülmüştü. Maduro, mahkemenin kararını geri çekmesine rağmen devam eden protestolar karşısında 1 Mayıs'ta Anayasa'yı yeniden yazacak özel bir meclis toplanması için girişim başlatmış, bu adım protestoların daha da artmasına yol açmıştı.