ABD'den flaş Musul açıklaması!

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun sözcüsü Musul operasyonu ile ilgili flaş bir açıklama yaptı.
Sözcü, DEAŞ'ın Musul'da tamamen kuşatıldığını ve yenilginin eşiğinde olduğunu açıkladı.
Irak ordu sözcüsü ise, Musul'da DEAŞ'ın elinde sadece 12 kilometrekarelik bir alanın kaldığını söyledi.
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YORUMLAR 2
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Misafir 6 dakika önceAllah daha beter eylesin inşallah00
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Misafir 8 dakika öncealavere dalavere kurtler nopete00
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