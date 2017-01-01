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ABD'den flaş Musul açıklaması!

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun sözcüsü DEAŞ'ın Musul'da tamamen yenilmek üzere olduğunu söyledi

16 Mayıs 2017 Salı, 12:10:38 Güncelleme: 12:22:40 HABERTURK.COM

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun sözcüsü Musul operasyonu ile ilgili flaş bir açıklama yaptı.

Sözcü, DEAŞ'ın Musul'da tamamen kuşatıldığını ve yenilginin eşiğinde olduğunu açıkladı.

Irak ordu sözcüsü ise, Musul'da DEAŞ'ın elinde sadece 12 kilometrekarelik bir alanın kaldığını söyledi.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 6 dakika önce
    Allah daha beter eylesin inşallah
  • Misafir 8 dakika önce
    alavere dalavere kurtler nopete
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