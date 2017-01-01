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Duterte'den flaş sözler! Türkiye ASEAN'a mı katılacak?

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Türkiye'nin Güney Asya Ülkeleri Birliği'ne katılmasına sıcak baktığını söyledi

16 Mayıs 2017 Salı, 12:21:22 Güncelleme: 12:24:16 AA

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Türkiye ve Moğolistan'ın Güney Asya Ülkeleri Birliği'ne (ASEAN) katılmasına sıcak baktığını açıkladı.

ABS-CBN kanalının haberine göre, Duterte Çin'in başkenti Pekin'de yapılan Uluslararası İşbirliği İçin Kuşak ve Yol Forumu dönüşü Davao Havalimanında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Pekin'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Moğolistan Başbakanı Jargaltulgiin Erdenebat ile bir araya geldiğine işaret eden Duterte, Türkiye ve Moğolistan liderlerinin ASEAN'a katılma arzularını dile getirdiğini belirtti.

Duterte, "ASEAN Başkanı olarak benden birliğe katılımlarını desteklememi istediler. Ben de 'Neden olmasın' dedim." ifadesini kullandı.

Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii'nin, Türkiye ve Moğolistan'ın coğrafi konumları itibarıyla ASEAN üyeliğine uygun olmayacakları görüşünü dile getirdiğini aktaran Duterte, "Kesinlikle iki ülke, bu bölgenin parçası. Türkiye'nin bu konudaki duruşu karmaşık görünüyor. Bazen Asya ile Avrupa arasında bir köprü, bazen de Asya'nın bir parçası olduklarını söylüyorlar." diye konuştu.

Bu arada Forum'da Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Başbakan Li Keqian ile görüşen Duterte, Cumhurbaşkanı Şi ile iki ülke arasındaki dostluk bağlantılarının güçlendirilmesi konusunda kararlılıklarını ortaya koyduklarını söyledi.

Duterte, her iki ülkenin de Güney Çin Denizi konusundaki ihtilafların barışçıl yollarla çözülmesi yönünde atılan bir adım olarak görülen ikili diyaloğun bu haftaki açılışını sabırsızlıkla beklediklerini vurguladı.

Filipinler Devlet Başkanı Duterte'nin ziyareti sırasında, Çin'in Filipinler'e fizibilite çalışmaları ve altyapı projeleri, uyuşturucu rehabilitasyon merkezleri kurulması için mali destek vermesini kapsayan dört anlaşma imzalandı.

ASEAN, 1967 yılında Tayland'ın başkenti Bangkok'ta, Endonezya, Malezya, Filipinler, Singapur ve Tayland arasında Bangkok Deklarasyonu'nun imzalanmasıyla kuruldu. Birlik, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmenin desteklenmesinin yanı sıra bölgesel barış ile güvenliğin artırılmasını amaçlıyor.

Çin'in başkenti Pekin'de 14-15 Mayıs tarihlerinde Devlet Başkanı Şi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Yol ve Kuşak Forumu'na 130 ülke ve 70 uluslararası kuruluştan bin 500 delege katıldı.

Toplantıları çeşitli ülkelerden 4 bin 500'den fazla basın mensubu izledi.

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