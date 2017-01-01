Barzani yönetiminden 'bağımsızlık' adımları: Peşmerge, ordu oluyor

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peşmerge Bakanlığı Genel Sekreteri Cabbar Yaver, Peşmerge güçlerinden düzenli bir ordunun meydana getirilmesi için hazırlanan projenin kısa süre içinde hayata geçirileceğini belirtti.

Yaver, IKBY, ABD Savunma Bakanlığı, Almanya ve İngiltere'nin ortak girişimi sonucu hazırlanan, Peşmerge güçlerinin yeniden düzenlenip tek bir çatı altında birleştirilmesine yönelik proje hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Peşmerge Bakanlığının yeniden düzenlenmesi ve tüm silahlı güçlerin tek bir çatı altında toplanması düşüncesinin ilk kez 2015 yılında ABD tarafından ortaya atıldığını belirten Yaver, sürecin gelişimini şöyle anlattı:

"ABD'nin askeri danışmanları, Peşmerge güçlerinin yeniden düzenlenmesi için bir dizi araştırma yapmıştı. O dönem bu araştırmalara göre bir proje hazırlandı. ABD'nin yanı sıra Almanya ve İngiltere de benzer bazı araştırmalar yapıp bu konu hakkında proje hazırlamak istediler. Peşmerge Bakanlığı da sürece dahil oldu ve toplamda 4 rapor hazırlandı. ABD, İngiltere, Almanya ve Peşmerge Bakanlığı tarafından 4 rapor bir araya getirildi ve mevcut 35 maddelik ortak proje ortaya çıktı."

IKBY Bakanlar Kurulu tarafından önceki gün onaylanan 35 maddelik projenin IKBY Başkanı Mesut Barzani'nin imzasına sunulduğunu aktaran Yaver, sorun çıkmazsa söz konusu projenin temmuz ayında hayata geçirilmeye başlanacağını ifade etti.

KDP ve KYB'Lİ PEŞMERGELERİN VARLIĞI

Yaver, farklı partilere bağlı Peşmerge güçlerinin bakanlık bünyesinde birleştirilmesinin projenin en önemli amacı olduğunu belirterek, "Bu projeye göre, siyasi partiye bağlı veya onlardan talimat alan, Peşmerge Bakanlığı dışında herhangi bir silahlı güç kalmayacak. Bildiğiniz üzere halen Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler Birliği'ne (KYB) bağlı olup, bakanlığımızın bünyesinde olmayan Peşmergeler mevcut. Hazırlanan stratejik proje, tüm silahlı güçlerin söz konusu bakanlığın bünyesine girmesini şart koşuyor." dedi.

Projenin uygulamaya geçmesiyle IKBY'de gayriresmi hiçbir silahlı gücün varlık gösteremeyeceğine dikkati çeken Yaver, "Bu projeden hayata geçirilmesinden sonra hiçbir şekilde dini, mezhebi, siyasi ve etnik bir grubun elinde silah bulundurulması kabul edilmeyecek. Peşmerge adını alan tüm güçlerin bu bakanlık çatısına girmesi gerekiyor. Peşmerge'nin bu saatten sonra herhangi bir dini, siyasi veya etnik gruba bağlı kalmaması lazım." diye konuştu.

HAVA GÜCÜ OLUŞTURULACAK

IKBY'de güçlü bir ordu kurulması için ilk adımın söz konusu projeyle atılacağına vurgu yapan Peşmerge Bakanlığı Genel Sekreteri, bu kapsamda hava gücü oluşturma planı olduğunu da açıkladı. Cabbar Yaver, "Projenin en önemli maddelerinden biri Peşmerge için hava gücünün kurulmasıdır. İlk adım olarak da Peşmerge güçlerine helikopter temin edilmesi öngörülüyor. Askeri personeli taşıyacak helikopterlere ihtiyacımız var." dedi.

Yabancı ülkelerin ortak girişimi sonucu kurulmaya çalışılan güçlü ve birleşik ordunun IKBY'nin bağımsızlık referandumundan ayrı düşünülmesinin doğru olmayacağına kaydeden Yaver, sözlerini şöyle tamamladı:

"Referandumun başarılı geçip daha sonra bağımsızlığa tam anlamıyla ulaşılması için güçlü bir ordunun varlığı hayati önemdedir. Devletleşme sürecine doğru giderken, Kürdistan Bölgesi'ndeki silahlı güçlerin siyasi partilerin emrinde olması mümkün değildir. Bağımsızlık meselesinde başarılı olunabilmesi için güçlü, birleşik bir orduya kesinlikle ihtiyaç var. Ortak bir ulusal güvenlik stratejimizin olması lazım. Kürdistan Bölgesi'nde böyle bir stratejinin varlığı henüz söz konusu değildir."