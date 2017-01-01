Ukrayna'dan Rus şirketlerine yasak! Yandex de listede...

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Ukrayna'da, Rusya'ya yönelik yaptırımları genişleten karar Devlet Başkanı Poroşenko tarafından onaylandı

16 Mayıs 2017 Salı, 14:26:51 Güncelleme: 14:29:17 AA

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Rusya’ya yönelik yaptırımları genişleten karar imzaladı.

Devlet Başkanlığı sayfasında yayımlanan kararda, Ukrayna’da bazı Rus vatandaşları ile firmaları kapsayan yaptırımların genişletildiği, daha önce listede bulunan şahıslarla firmalara yönelik uygulanan bazı ekonomik ve özel sınırlamaların da uzatıldığı belirtildi.

Kararın ekinde yer alan yaptırım listesinde bin 228 kişi ve 468 firma yer alıyor.

Yaptırımlarla "Vkontakte" ve "Odnoklassniki" isimli sosyal paylaşım siteleri, arama motoru Yandex ve uzantıları ile "mail.ru" web sitelerinin ulaşımına engel konuldu.

Antivirus programı "Doktor Web" de Ukrayna’da yasaklılar listesine eklendi.

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