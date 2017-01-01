Almanya'nın İncirlik çıkışı blöf mü yoksa rest mi?

Son aylarda tansiyonun sıklıkla arttığı Türk-Alman ilişkilerinde şimdi de İncirlik gerilimi yaşanıyor. Türkiye'nin, Alman parlamenterlere İncirlik'e giriş izni vermemesinin ardından Almanya Başbakanı Angela Merkel, 'İncirlik'e alternatif düşünmeliyiz' sözleriyle duruma olan tepkisini gösterdi.

Kaynaklar İncirlik'ten kalkan 6 Alman Tornedo keşif uçağının elde ettiği bilgileri Türkiye ile paylaşmadığını ve Ankara'nın bu nedenle Alman milletvekillerine giriş izni vermediğini söylüyor. Alman siyasetçiler ise, Alman ordusunun Almanya parlamentosunun emrinde olduğunu ve bu nedenle milletvekillerine giriş izni verilmemesinin kabul edilemez olduğunu belirtiyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ilk ağızdan Ürdün'deki üssün en iyi seçenek olduğunu belirtse de Alman basınında Ürdün, Kuveyt ve Güney Kıbrıs'ta bulunan 8 askeri üssün alternatifler listesinde bulunduğu yönünde iddialar yer alıyor.

Peki Almanya gerçekten İncirlik'te ayrılabilir mi? Eğer Almanlar, İncirlik'ten ayrılırsa bu Türkiye'ye ne kaybettirir? Veya İncirlik'ten ayrılmanın Almanya için ne gibi sonuçları olur?

Haberturk.com olarak konunun uzmanlarına ulaştık ve bu soruları sorduk. İşte aldığımız yanıtlar...

Mithat IŞIK / Terör Uzmanı

NATO'da müttefik iki ülkeyiz ancak yaşanan son olaylar nedeniyle bir takım siyasi sıkıntılar olduğunu görüyoruz. Almanya bizim ekonomik ve askeri anlamda en önemli müttefiklerimizden birisi, bu nedenle aradaki sorunların konuşarak çözülmesi gerektiğini düşünüyorum. Almanlar, yaşanan restleşmelerin ve sıkıntıların sürekli olmasını engellemek için böyle konuşmalar yapıyor olabilirler.

Ürdün'deki sağlanan imkanlar, güvenlik riskleri, sosyal dokuya baktığımız zaman Almanların İncirlik'teki sahip oldukları sosyal askeri imkanları Ürdün'de bulamazlar. İncirlik artık beynelmilel bir üs haline gelmiş durumda. Taşınacaklarını pek sanmıyorum. İki ülke arasında başka problemler de var. Bu da onun bir yansıması. Almanya'ya iltica faaliyetleri sorun yaratıyor. Her ülkenin iç hukuku var onu da düşünmek lazım.

Almanların ayrılması Türkiye'ye askeri anlamda bir şey kaybettirmez ama en büyük ticari ortaklarımızdan birisi. Özellikle zırhlı araçlarımızın bir çoğu Alman yapımı. İlişkiler ne kadar iyi olursa, askeri ve teknolojik ilişkiler de o kadar iyi olur. Bizim de Almanların da kayıpları olur. Ortadoğu'da her türlü imkan bakımından İncirlik Üssü kıyas kabul etmeyecek şekilde değerlidir. O bakımdan diyalog yoluyla çözülmesi her iki ülkenin yararınadır.

Abdullah Ağar / Terör Uzmanı

Alman uçaklarının İncirlik'te olmasının temel sebebi teknik bir mesele. Buna, zaman hassasiyetli hava akını diyoruz. Bu nedenle İncirlik'in konumu DEAŞ'la mücadelede çok önemli. Keza Diyarbakır'daki üs de çok önemli. Alman askerlerinin Ürdün'e taşınması terörle mücadele anlamında aradığı sonuçları üretmeyecektir.

Öte yandan konu siyasi bir konu. Almanlar ilişkileri düzeltmeyi mi tercih edecekler yoksa krizleri derinleştirmeyi mi? Onlar da tepki üretiyorlar. Türkiye ile, Kıta Avrupası ve Batı dünyası arasında bir gerginlik var. Temel mesele YPG/PKK konusu. Bunun düzelmesi gerekiyor. Bu aynı zamanda bir baskılama meselesi. Bu çok uzun soluklu bir proje. Batı bu coğrafyada istikrar istiyorsa bunu Türkiye'yle yapmak zorunda. Kaos istiyorlarsa, durum ona göre şekillenecektir. Şu an bir bakıma onun kararı veriliyor.

Kıbrıs'taki askeri üsler İngiltere'nin. Kuveyt ve Ürdün sadece Almanya'nın kendi angajmanı. Bu ülkeler nasıl bakacaklar? Orada konuşlanmaları o ülkelerle ilişkileri etkileyecektir. Karşılığında ne verecekler? Bunların konuşmaları belki de yapılmıştır.

Bu gerginliğin gidişatı iki taraf için de iyi değil. Bu DEAŞ meselesinin küresel bir krize dönüşme temaülü var. Batı dünyası bu coğrafyaya sadece DEAŞ için gelmiyor. Bu coğrafyayı dizayn için geliyorlar. Bu durum küresel bir rekabete dönüşmüş durumda. Krizler derinleşirse, bu çok daha farklı bir fotoğrafa dönüşecekler. Bu kimsenin işine yaramayacaktır.

Almanya, İncirlik'ten ayrılırsa Türkiye bir işbirliğini kaybetmiş olur. Bu durum, siyasi kutuplaşmaya gidiyor. Başka alanlarda da kendini gösteriyor. Güvenlik işbirliğinde, sosyolojide gösteriyor. Türkiye'de Alman düşmanlığı artıyor, Almanya'da Türk düşmanlığı artıyor. Medeniyetle ilgili kırılmalar oluyor.

Almanya'nın gösterdiği tepki geçmişte yaşananların bir birikimi. Sorun tek taraflı bir sorun değil. Büyük fotoğrafta Batı bloğuyla Türkiye arasında bir güvensizlik var ve kırılganlık var. Burada en kaygı verici fotoğraf, Türkiye'nin hedef alındığını fotoğraf. Türkiye, bu kaygıyla hareket ediyor. Cumhurbaşkanı'nın ağzından bunun bir istiklal savaşına benzetildiğini duyduk. Burada bazı mesajlar gönderiliyor. Bir asimetrik savaş var. Karşısınızdaki mücadele ettiğiniz kişileri görüyorsunuz, biliyorsunuz ama ulaşamıyorsunuz. Türkiye'ye yönelik bir tehdit var. Türkiye bir denge üreterek bu tehditleri yok etmek istiyor. Burada siyasi, askeri, ekonomik mesajlar var. Ve bu hırçınlaşmış durumda. Kaygım, daha da hırçınlaşması.