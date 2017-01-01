Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Donald Trump Beyaz Saray'da

ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beyaz Saray'daki görüşmesi Türkiye saati ile 19.40'ta başladı.



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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'virgül değil nokta olacak' ifadeleriyle tanımladığı görüşmede YPG/PKK konusu ile FETÖ elebaşı Gülen'in iadesinin masaya yatırılması bekleniyor.

Bu görüşmenin ardından iki liderin kameraların karşısına geçerek basın mensuplarının sorularını yanıtlaması bekleniyor.

Donald Trump'ın "Erdoğan ile uzun ve zorlu bir görüşme olacak dediği" bildirildi.

19.40'da başlayan görüşme ve basın toplantısının ardından Erdoğan ve Trump'ın 50 dakikalık bir öğlen yemeğinde beraber olacağı Beyaz Saray tarafından basına dağıtılan duyuruda yer alan bir diğer aktivite olarak dikkat çekiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'la yapacağı görüşmenin ardından ABD'li kanaat önderleri ve önde gelen şirketlerin CEO'larıyla bir araya gelmesi bekleniyor.