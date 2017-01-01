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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Donald Trump Beyaz Saray'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da bir görüşme gerçekleştiriyor

16 Mayıs 2017 Salı, 17:57:12 Güncelleme: 19:53:41 HABERTURK.COM

ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beyaz Saray'daki görüşmesi Türkiye saati ile 19.40'ta başladı.

Gözler artık Türkiye-ABD ilişkileri ve Ortadoğu'nun geleceği için kritik öneme sahip bu görüşmede!

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'virgül değil nokta olacak' ifadeleriyle tanımladığı görüşmede YPG/PKK konusu ile FETÖ elebaşı Gülen'in iadesinin masaya yatırılması bekleniyor.

Bu görüşmenin ardından iki liderin kameraların karşısına geçerek basın mensuplarının sorularını yanıtlaması bekleniyor.

Donald Trump'ın "Erdoğan ile uzun ve zorlu bir görüşme olacak dediği" bildirildi.

19.40'da başlayan görüşme ve basın toplantısının ardından Erdoğan ve Trump'ın 50 dakikalık bir öğlen yemeğinde beraber olacağı Beyaz Saray tarafından basına dağıtılan duyuruda yer alan bir diğer aktivite olarak dikkat çekiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'la yapacağı görüşmenin ardından ABD'li kanaat önderleri ve önde gelen şirketlerin CEO'larıyla bir araya gelmesi bekleniyor.

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YORUMLAR 6
  • Misafir 56 dakika önce
    Hiç gorusmeden yap yapacagini. Sonra onlar görüşmek isterler zaten.
  • Misafir 2 saat önce
    20 dakikada ne konuşacak.çevirmenler iki cümle çevirir zaman biter
  • Misafir 2 saat önce
    20 dakikada ne konusulcak cevirisi 20 dakika surer zaten
  • Misafir 2 saat önce
    20 dakika da nedir? Bu kadar mı zaman ayrıldı cumhurbaşkanımızla görüşmek için?
  • Misafir 2 saat önce
    Ne olacaksa o nokdada
  • Misafir 2 saat önce
    Görecez
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