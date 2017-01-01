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Vladimir Putin talimat verdi!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: Suriye'de elde edilen savaş deneyimi, Arktik bölgesi ile batı ve güneybatı sınırlarının güçlendirilmesi ihtiyacı, ordunun yeniden silahlandırılması konusundaki tutumumuzu gözden geçirmemizi gerektirdi

16 Mayıs 2017 Salı, 18:59:08 Güncelleme: 20:08:26 AA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'de elde edilen savaş deneyimi ile Arktik bölgesi ve batı sınırlarının güçlendirilmesi ihtiyacının, ordunun yeniden silahlandırılmasını gerektirdiğini söyledi.

Putin, Rusya Savunma Bakanlığı ve askeri savunma sanayisi yetkilileriyle Soçi şehrinde düzenlenen toplantıya katıldı.

Vladimir Putin, yaptığı konuşmada, Rus ordusuna geçen yıl 5 bin 600 yeni nesil silah ile 3 bin modernize edilmiş araç ve teçhizat teslim edildiğini belirtti.

Geçen yıl savunma sanayi alanındaki siparişlerin yüzde 97'sinin tamamlanarak, ordudaki modern silah ve teçhizat oranının yüzde 58 seviyesine yükseltildiğini kaydeden Putin, 2017'de bu rakamın yüzde 62'ye çıkartılması talimatını verdi.

Rusya'nın yeni silahlanma programı çalışmalarının başladığını vurgulayan Putin, "Suriye'de elde edilen savaş deneyimi, Arktik bölgesi ile batı ve güneybatı sınırlarının güçlendirilmesi ihtiyacı, ordunun yeniden silahlandırılması konusundaki tutumumuzu gözden geçirmemizi gerektirdi." ifadelerini kullandı.

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