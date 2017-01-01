ABD'nin sıradışı Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları kadar, liderlerle yaptığı görüşmelerde sergilediği beden dili de dikkat çekiyor.
Trump'ın bir araya geldiği isimlerle tokalaşma anı da basında yer bulan konulardan biri...
Erdoğan ile tokalaşmasında aşırılığa kaçmayan ama samimi bir tutum sergileyen Trump'ın, basına konu olan diğer tokalaşmaları nasıldı? İşte yanıtı....
Trump'ın, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşmesinde, Merkel'in elini havada bırakması gündeme bomba gibi düşmüştü.
Financial Times'a verdiği röportajda Merkel'in neden elini sıkmadığı sorusuna Trump şu yanıtı vermişti: