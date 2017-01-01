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Liderlerle tokalaşması bile olay olan Trump, Erdoğan'ın elini nasıl sıktı?

16 Mayıs 2017 Salı, 21:12:15 HABERTURK.COM

  • 1 Liderlerle tokalaşması bile olay olan Trump, Erdoğan'ın elini nasıl sıktı?
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    ABD'nin sıradışı Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları kadar, liderlerle yaptığı görüşmelerde sergilediği beden dili de dikkat çekiyor. 

  • 2 Liderlerle tokalaşması bile olay olan Trump, Erdoğan'ın elini nasıl sıktı?
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    Trump'ın bir araya geldiği isimlerle tokalaşma anı da basında yer bulan konulardan biri... 

  • 3 Liderlerle tokalaşması bile olay olan Trump, Erdoğan'ın elini nasıl sıktı?
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    Erdoğan ile tokalaşmasında aşırılığa kaçmayan ama samimi bir tutum sergileyen Trump'ın, basına konu olan diğer tokalaşmaları nasıldı? İşte yanıtı....

  • 4 Liderlerle tokalaşması bile olay olan Trump, Erdoğan'ın elini nasıl sıktı?
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    Trump'ın, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşmesinde, Merkel'in elini havada bırakması gündeme bomba gibi düşmüştü.

  • 5 Liderlerle tokalaşması bile olay olan Trump, Erdoğan'ın elini nasıl sıktı?
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    Financial Times'a verdiği röportajda Merkel'in neden elini sıkmadığı sorusuna Trump şu yanıtı vermişti:

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