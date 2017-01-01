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"Yaklaşık 5 kere tokalaştıktan sonra o koltuklara oturmuştuk. Ve tahmin ediyorum bir gazeteci, 'Onun elini sık' dedi. Onu hiç duymadım. Merkel'le harika bir görüşme geçirdik. O da bana aynısını söyledi. Ancak basın bunu anlayamadı."