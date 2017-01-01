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Eski ABD başkanları konferanslarda konuşarak kazanıyor

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 03:20:16

  • 1 Eski ABD başkanları konferanslarda konuşarak kazanıyor
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    BARACK OBAMA

    Eski ABD Başkanı Barack Obama’nın, görevini Donald Trump’a devrettikten sonra çıktığı uzun tatilin ardından Washington’da konuşmacı olarak katıldığı bir konferanstan 400 bin dolar ücret alması, ülkede yeni bir tartışmayı başlattı. 

  • 2 Eski ABD başkanları konferanslarda konuşarak kazanıyor
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    Los Angeles Times Gazetesi, Obama’dan önceki başkanların da konuşmalar yaparak para kazandığını hatırlattı.

  • 3 Eski ABD başkanları konferanslarda konuşarak kazanıyor
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    Peki eski başkanlar, konuşmalarından ne kadar kazanıyordu? İşte başkanlar ve ücretleri:

  • 4 Eski ABD başkanları konferanslarda konuşarak kazanıyor
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    GEORGE W. BUSH

    Gazete Habertürk'ün haberine göre oğul Bush’un konferanslarda konuşmak için aldığı ücret, 75 bin doları buluyordu. 

  • 5 Eski ABD başkanları konferanslarda konuşarak kazanıyor
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    Enflasyon dikkate alındığında bu ücret, 130 bin dolar değerinde.

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