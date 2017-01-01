Eski ABD başkanları konferanslarda konuşarak kazanıyor
17 Mayıs 2017 Çarşamba, 03:20:16 | Güncelleme: 04:08:36
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BARACK OBAMA
Eski ABD Başkanı Barack Obama’nın, görevini Donald Trump’a devrettikten sonra çıktığı uzun tatilin ardından Washington’da konuşmacı olarak katıldığı bir konferanstan 400 bin dolar ücret alması, ülkede yeni bir tartışmayı başlattı.
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Los Angeles Times Gazetesi, Obama’dan önceki başkanların da konuşmalar yaparak para kazandığını hatırlattı.
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Peki eski başkanlar, konuşmalarından ne kadar kazanıyordu? İşte başkanlar ve ücretleri:
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GEORGE W. BUSH
Gazete Habertürk'ün haberine göre oğul Bush’un konferanslarda konuşmak için aldığı ücret, 75 bin doları buluyordu.
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Enflasyon dikkate alındığında bu ücret, 130 bin dolar değerinde.
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BİLL CLİNTON
Eşi Hillary Clinton’ın aktif siyasete devam etmesi nedeniyle gündemden düşmeyen Bill Clinton’ın bir konferansta konuşmak için aldığı ücret, 500 bin doları buluyordu.
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Bu ücret, bugünün koşullarında 700 bin Baba Bush’un dolara denk.
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GEORGE H.W. BUSH
Baba Bush’un 75 bin doları bulan konuşma ücreti, enflasyon dikkate alındığında 130 bin dolara denk düşüyor.
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GERALD FORD
Watergate skandalı nedeniyle istifa eden Richard Nixon’ın ardından seçilmeden göreve gelen Gerald Ford, görev süresi dolduktan sonra konuşmak için para alan ilk başkandı.
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Ford’un 40 bin dolara kadar varan konuşma ücreti, bugünün koşullarında 165 bin dolara denk.