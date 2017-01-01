Eski ABD başkanları konferanslarda konuşarak kazanıyor

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BARACK OBAMA

Eski ABD Başkanı Barack Obama’nın, görevini Donald Trump’a devrettikten sonra çıktığı uzun tatilin ardından Washington’da konuşmacı olarak katıldığı bir konferanstan 400 bin dolar ücret alması, ülkede yeni bir tartışmayı başlattı.