ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Beyaz Saray Recep Tayyip Erdoğan Donald Trump
DÜNYA

Tarihi buluşmayı dünya böyle gördü

Beyaz Saray’daki görüşme, ABD basını ve uluslararası haber ajansları tarafından da dikkatle izlendi. ABD’deki ilk değerlendirmelerde, Erdoğan ve Trump’ın, Washigton’ın Suriye’deki Kürtleri silahlandırma kararına rağmen askeri-ekonomik işbirliğini canlandırma kararı aldıklarına vurgu yapıldı

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 04:21:00 Güncelleme: 04:26:33

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la ABD Başkanı Donald Trump’ın görüşme sonrası ortak basın toplantısını, Türkiye’deki haber kanalları dışında CNN, BBC, El Cezire gibi uluslararası haber kanalları da canlı yayınladı.

Gazete Habertürk'ün haberine göre, ABD basınında yer alan yorumlarda ise Trump’un Kürtleri silahlandırma kararına ve ortak basın toplantısında Türkiye’ye yönelik övgülerine vurgu yapıldı. Basın toplantısında yaşanan bir çeviri hatası da ABD basınının gündemindeydi. Erdoğan’ın konuşmasını İngilizce aktaran çevirmen, ‘Trump’ı tarihi seçim başarısından ötürü kutluyorum’ cümlesini “Efsanevi seçim başarısı” diye çevirdi. Pek çok gazeteci, çeviriden şüphesini dile getirse de “Erdoğan Trump’ı kutlamak için güçlü ifadeler kullandı” yorumunu yaptı.

‘TÜM GERGİNLİKLERE RAĞMEN TRUMP’TAN HOŞ KARŞILAMA’

ABD

ABC News: Trump ve Erdoğan, ABD’nin Kürtler’i silahlandırma kararına rağmen ipleri koparmadı. İki lider, askeri ve ekonomik alanda işbirliğini yeniden kurma kararı aldı.

Washington Post: Trump, Kürtleri silahlandırmasına rağmen Türk lidere övgü yağdırdı.

CNN: Trump, Erdoğan’ı, gerginliklere rağmen hoş karşıladı.

Voice of America: Trump, Erdoğan’ hoş karşıladı.

RUSYA

Görüşme Rusya kanadında da dikkatle izlendi. Rus basını, ortak basın toplantısında verilen mesajlardan özellikle birini ön plana çıkardı. Resmi ajans Sputnik ve bazı gazeteler, Trump’ın Türkiye’yle NATO ortaklığını ve iki ülkenin Soğuk Savaş’ta Sovyetler’e karşı aynı blokta yer almasının altını çizdiği cümlelerini manşetlerine taşıdı.

Haberin Fotoğrafları+58

DÜNYA

Uluslararası basın kuruluşları ise görüşmeyi şu ifadelerle değerlendirdi:

DW (Almanya): Trump, Ankara’yı kızdıran SDG’yi silahlandırma kararından açıkça bahsetmekten kaçınırken, DEAŞ ve PKK ile mücadelenin önemini vurguladı.

Le Figaro (Fransa): Trump ve Erdoğan, buzları eritmeye çalıştı

Express (İngiltere): Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı müttefik ilişkileri ve terörle mücadele ortaklıkları nedeniyle övdü.

Jerusalem Post (İsrail): Trump ve Erdoğan görüşmesi, iki ülke arasında ABD’nin son Suriye’de Kürtleri silahlandırma kararından sonra gerilen tansiyonu yatıştırdı. Trump, Türkiye ile iyi ilişkilerin bu görüşmeden sonra her zamankinden daha iyi olacağını söyledi.

Economic Times: Trump ve Erdoğan, dostluklarını Kürtlerin silahlandırılmasına rağmen güçlendirmeye yemin etti.

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
ABD'yi şoke eden iddiaya Trump'tan yanıt: Evet yaptım
DÜNYA

ABD'yi şoke eden iddiaya Trump'tan yanıt: Evet yaptım
ABD Başkanı Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan Beyaz Saray'da bir araya geldi
DÜNYA

Dünyanın gözü bu görüşmedeydi! İşte Beyaz Saray'dan kareler. ...
Liderlerle tokalaşması bile olay olan Trump, Erdoğan'ın elini nasıl sıktı?
DÜNYA

Tokalaşmaları bile olay olmuştu! Erdoğan'ın elini ...
Dünyaca ünlü gazeteler Trump-Erdoğan görüşmesine odaklandı
DÜNYA

"Trump'ın yabancı bir liderle yapacağı en zor ...
YPG’ye silah yardımı kararının ardından ABD’ye ‘nokta’ ziyareti
DÜNYA

Gözler bugünkü görüşmede! İlk kez bir araya ...
AB'nin Türkiye’den aldığı Suriyeli sayısı belli oldu
DÜNYA

AB, Türkiye'den kaç Suriyeli aldı?

Liderlerle tokalaşması bile olay olan Trump, Erdoğan'ın elini nasıl sıktı?
DÜNYA

TOKALAŞMALARI BİLE OLAY OLMUŞTU! ERDOĞAN'IN ELİNİ NASIL SIKTI?
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Donald Trump Beyaz Saray'da
DÜNYA

TARİHİ GÖRÜŞME SONA ERDİ!
Kuzey Kore'ye destek veren ülkelere ABD'den uyarı!
DÜNYA

KUZEY KORE'YE DESTEK VEREN ÜLKELERE ABD'DEN UYARI!
ABD, Esed'in iki kuzenini kara listeye aldı
DÜNYA

ABD, ESED'İN İKİ KUZENİNİ KARA LİSTEYE ALDI
Almanya'nın İncirlik çıkışı blöf mü yoksa rest mi?
DÜNYA

ALMANYA'NIN İNCİRLİK ÇIKIŞI BLÖF MÜ YOKSA REST Mİ?
Eski ABD başkanları konferanslarda konuşarak kazanıyor
DÜNYA

ESKİ BAŞKANLAR KONUŞARAK KAZANIYOR!