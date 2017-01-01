Tarihi buluşmayı dünya böyle gördü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la ABD Başkanı Donald Trump’ın görüşme sonrası ortak basın toplantısını, Türkiye’deki haber kanalları dışında CNN, BBC, El Cezire gibi uluslararası haber kanalları da canlı yayınladı.

Gazete Habertürk'ün haberine göre, ABD basınında yer alan yorumlarda ise Trump’un Kürtleri silahlandırma kararına ve ortak basın toplantısında Türkiye’ye yönelik övgülerine vurgu yapıldı. Basın toplantısında yaşanan bir çeviri hatası da ABD basınının gündemindeydi. Erdoğan’ın konuşmasını İngilizce aktaran çevirmen, ‘Trump’ı tarihi seçim başarısından ötürü kutluyorum’ cümlesini “Efsanevi seçim başarısı” diye çevirdi. Pek çok gazeteci, çeviriden şüphesini dile getirse de “Erdoğan Trump’ı kutlamak için güçlü ifadeler kullandı” yorumunu yaptı.

‘TÜM GERGİNLİKLERE RAĞMEN TRUMP’TAN HOŞ KARŞILAMA’

ABD

ABC News: Trump ve Erdoğan, ABD’nin Kürtler’i silahlandırma kararına rağmen ipleri koparmadı. İki lider, askeri ve ekonomik alanda işbirliğini yeniden kurma kararı aldı.

Washington Post: Trump, Kürtleri silahlandırmasına rağmen Türk lidere övgü yağdırdı.

CNN: Trump, Erdoğan’ı, gerginliklere rağmen hoş karşıladı.

Voice of America: Trump, Erdoğan’ hoş karşıladı.

RUSYA

Görüşme Rusya kanadında da dikkatle izlendi. Rus basını, ortak basın toplantısında verilen mesajlardan özellikle birini ön plana çıkardı. Resmi ajans Sputnik ve bazı gazeteler, Trump’ın Türkiye’yle NATO ortaklığını ve iki ülkenin Soğuk Savaş’ta Sovyetler’e karşı aynı blokta yer almasının altını çizdiği cümlelerini manşetlerine taşıdı.

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DÜNYA

Uluslararası basın kuruluşları ise görüşmeyi şu ifadelerle değerlendirdi:

DW (Almanya): Trump, Ankara’yı kızdıran SDG’yi silahlandırma kararından açıkça bahsetmekten kaçınırken, DEAŞ ve PKK ile mücadelenin önemini vurguladı.

Le Figaro (Fransa): Trump ve Erdoğan, buzları eritmeye çalıştı

Express (İngiltere): Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı müttefik ilişkileri ve terörle mücadele ortaklıkları nedeniyle övdü.

Jerusalem Post (İsrail): Trump ve Erdoğan görüşmesi, iki ülke arasında ABD’nin son Suriye’de Kürtleri silahlandırma kararından sonra gerilen tansiyonu yatıştırdı. Trump, Türkiye ile iyi ilişkilerin bu görüşmeden sonra her zamankinden daha iyi olacağını söyledi.

Economic Times: Trump ve Erdoğan, dostluklarını Kürtlerin silahlandırılmasına rağmen güçlendirmeye yemin etti.