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ABD'nin başkenti Washington'da PKK yandaşlarından izinsiz gösteri

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği Rezidansı önünde toplanan terör örgütü PYD/PKK taraftaları izinsiz gösteri yaptı

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 06:35:41 Güncelleme: 06:38:50 AA

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği Rezidansı önünde toplanan terör örgütü PYD/ PKK yandaşları izinsiz gösteri ve taşkınlık yaptı.

Büyükelçilik Rezidansı önünde toplanan ve ellerinde, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan posterleri ile YPG paçavraları taşıyan az sayıdaki terör örgütü destekçisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişi esnasında Türkiye aleyhine slogan atmaya başladı.

ABD polisinin yetersiz güvenlik önlemi aldığı ve terör örgütü yandaşlarının tahriklerine müdahale etmediği esnada çıkan arbedede Alp Kenan Dereci adlı Türk vatandaşı başından yaralandı.

Hastaneye kaldırılan Dereci'ye saldıranlarla ilgili Amerikan polisinin Türklerin şikayetlerini dikkate almaması ve PYD/PKK yanlılarının gösterilerine devam etmesi üzerine ortam gerildi. Daha sonra olay yerindeki Cumhurbaşkanlığı korumaları ve diğer Türkler PYD/PKK yanlılarına müdahale etti.

Korumaların müdahalesi üzerine terör örgütü yandaşları kaçarak dağıldı.

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