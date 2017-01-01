Alman Bakan'dan sert 'İncirlik' çıkışı: Türkiye fikrini değiştirmezse...

Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye'nin Alman milletvekillerine İncirlik izni vermemesini bir kez daha eleştirdi.

Neue Osnabrücker Zeitung gazetesine gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gabriel, Türkiye'nin İncirlik konusunu politik bir araç olarak kullanmak istemesinin ters tepeceğini söyledi.

"MÜSADE ETMEDİK ETMEYİZ"

Alman askerlerinin İncirlik'ten çekilmesi konusundaki bir soruyu yanıt veren Gabriel, "Parlamentonun ordusu olan Alman ordusu, IŞİD'e karşı mücadelede önemli bir katkı sağlıyor. Bu sadece bizim isteğimiz değil, ABD gibi önemli NATO ortaklarının da isteği. Türkiye'nin şu anda yaptığı gibi, İncirlik'i politik bir araç olarak kullanması, iyi sonuç doğurmayacaktır. Kim bize Alman anayasasının sağladığı sığınma hakkını dikkate almama konusunda baskı (şantaj) yapmaya kalkarsa ve milletvekillerinin Alman askerlerini ziyaret etmesine bizim politik sığınma arayanları işkence ve tutuklanmaları pahasına iade etmemiz durumunda izin verecekse, o zaman granit gibi bir Almanya ile karşılaşır. Biz böyle bir şeye geçmişte müsaade etmedik, gelecekte de etmeyiz" diye konuştu.



"TÜRKİYE FİKRİNİ DEĞİŞTİRMEZSE..."



Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel sözlerine şu ifadelerle devam etti:

"İncirlik'te makul bir çalışma imkanı mümkün olmayacaksa - buna milletvekillerinin Alman askerlerini ziyaret etmeleri de dahil- o zaman alternatifleri dikkate almamız gerekir. Biz Türkiye'ye kapıları kapatmamak için son birkaç ay içinde her şeyi yaptık. Kendimize hakaret edilmesine rağmen her defasında Türk hükümetiyle ilişki kanallarını açık tutmaya çalıştık. Ancak, sürekli Alman vatandaşları makul gerekçeler gösterilmeden tutuklanacak ve kendilerine konsolosluk desteği verilmesi engellenecekse, Alman vatandaşlarının Türkiye'den çıkışına izin verilmeyecekse ve şimdi de Alman parlamentosuna baskı yapılmaya çalışılacaksa, o zaman tahammül sınırına ulaşılmış demektir. Ben sadece Türk hükümetinin gelecek günlerde fikrini değiştirmesini ümit edebilirim. Aksi takdirde Alman parlamentosu hiç kuşkusuz askerlerini Türkiye'de bırakamaz."