Meksikalı gazeteciler: Bizi öldürüyorlar

Meksika'nın başkenti Meksiko'da gazeteciler ülkedeki gazeteci cinayetlerini protesto ederek Ángel de la Independencia meydanına "Meksika'da bizi öldürüyorlar. Sessiz kalma" yazdı.

Meksika'nın iki farklı eyaletinde iki farklı saldırıda önceki gün iki gazeteci daha hayatını yitirmişti. Böylelikle Meksika'da bu yıl öldürülen gazeteci sayısı 7'ye yükselmişti. Saldırıya uğrayan gazetecilerden ülkenin en büyük gazetesi La Jornada'nın uluslararası çapta ün yapmış muhabiri Javier Valdez ülkedeki uyuşturucu ticareti hakkında haberler yapıyordu. Oğluyla birlikte silahlı saldırıya uğrayan Sonia Cordova ise yerel El Costeño dergisinin müdür yardımcısıydı.

UYUŞTURUCU TRAFİĞİNİ İZLİYORDU

Javier Valdez'in fotoğraflarını taşıyan ikiyüz gazeteci Ángel de la Independencia meydanında toplandı. Valdez'in arkadaşları, cinayetin devletin yönetimi altındaki Sinaloa eyaletinde işlendiğini altını çizdi.

Gazeteciler, Valdez'in, uyuşturucu trafiğinin yoğun olduğu bu eyalette öldürülmesinden vali Quirino Ordaz'ı sorumlu tuttu. Öldürülen gazeteci Valdez'in "Ne duyduysam ne gördüysem yazmak zorundayım. Uyuşturucunun bir veba olduğunu yüksek sesle söylemek zorundayım" sözlerini hükümete hatırlatan gazeteciler adalet istedi.

DÜNYADAN DESTEK

Valdez'in gazeteci arkadaşları daha sonra yine Ángel de la Independencia meydanına "Meksika'da bizi öldürüyorlar. Sessiz kalma" yazdı. Sosyal medyada ise #NosEstanMatando (#BiziÖldürüyorlar) etiketi altında pek çok mesaj yayınlandı. Başka ülkelerdeki gazeteciler de Meksika'daki meslektaşlarına destek vermek için "Sessiz kalma" yazılı dövizlerle çektirdikleri fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.

Valdez, uyuşturucu ticaretiyle ilgili haberleri nedeniyle 2011 yılında Gazetecileri Koruma Komitesi'nin (CPJ) Basın Özgürlüğü Ödülü'nü almıştı.

Meksika'da geçen sene ise 11 gazeteci öldürülmüştü.