Afganistan'da devlet televizyonuna baskın!

Afganistan'ın doğusunda Nangarhar vilayetinin Celalabad kentinde devlet televizyonu binası hedef alındı.
Nangarhar Valiliği sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırganlardan ikisinin binanın girişinde üzerlerindeki patlayıcıyı infilak ettirdiğini söyledi.
Üçüncü saldırganın binanın içine girerek ateş açtığını ifade eden Hogyani, saldırgan ile güvenlik güçleri arasında çatışmanın sürdüğünü belirtti.
Celalabad Hastanesi Başhekimi Nacibullah Kamaval, saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiğini, yaralanan 14 kişinin tedavi altına alındığını kaydetti.
Çalışanların binada mahsur kaldığı öğrenilirken, saldırının sorumluluğunu terör örgütü DEAŞ üstlendi.
Devlet televizyonu binası, Nangarhar Valiliğine yakın mesafede bulunuyor.
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