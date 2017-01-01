İsveç, İsrail büyükelçisi Twitter'dan 'engelledi'!

İsveç'in resmi Twitter hesabı @sweden, "nefret söylemi ve yabancı düşmanlığı" gerekçesiyle 12 bin Twitter kullanıcısını engelledi.

Engellenen kullanıcılar arasında İsrail'in Stockholm Büyükelçisi Isaac Bachman da bulunuyor. Bachman, İsveç'in resmi Twitter hesabı tarafından engellenmesine tepki gösterdi.

İsrail Büyükelçisi, İsveç devlet televizyonu SVT'ye yaptığı açıklamada, "İsveç'in imajını uluslararası arenada tanıtmak için yayın yapan hükümet kontrolündeki Twitter hesabından, İsrail Büyükelçisi'nin hesabının engellemesini kınıyor ve şaşkınlıkla karşılıyorum." ifadesini kullandı.

Tepkisini resmi Twitter hesabından da dile getiren Bachman, "İsveç resmi Twitter hesabı, İsrail Büyükelçisi'ni engelliyor, İran ve diğerleri, güvenilir olduklarından engellenmiyor." paylaşımında bulundu.

Sosyal medyada tepkiler nedeniyle İsveç'in resmi Twitter hesabından Bachman'a yönelik engelleme kaldırıldı.