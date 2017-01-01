ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Rex Tillerson ABD Rusya
DÜNYA

Rex Tillerson'dan "Ruslar Oval Ofisi dinletiyor mu?" sorusuna yanıt

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, "Amerikan Kongre üyelerini ikna edecekse, Lavrov'un Trump'la yaptığı konuşmanın deşifresini kendilerine verebilirim" sözlerinin ardından ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson "Ruslar Oval Ofisi dinletiyor mu?" sorusuna yanıt verdi

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 19:52:18 Güncelleme: 19:55:14 AA

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Rusya'nın Beyaz Saray'daki Oval Ofis'i dinletip dinletmediğini bilemeceğini söyledi.

Tillerson, Cezayirli mevkidaşı Ramtane Lamamra'yla yapacağı ikili görüşme öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, "Amerikan Kongre üyelerini ikna edecekse, Lavrov'un Trump'la yaptığı konuşmanın deşifresini kendilerine verebilirim" yönündeki sözlerini hatırlatılarak, "Sizce Ruslar Oval Ofisi dinletiyor mudur?" şeklindeki sorusuna Tillerson, "Bunu hiçbir şekilde bilemem." yanıtını verdi.

Geçen hafta Trump Beyaz Saray'da Lavrov ve Rus Büyükelçi ile görüşmesi sırasında, terör örgütü DEAŞ hakkında çok gizli bilgileri açıkladığı hakkında iddialar olmuştu.

Buna karşılık ise Putin, "ABD'de politik bir şizofreni geliştiğini görüyoruz. Bu iddialar başka bir şekilde açıklanamaz." demişti.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Pentagon'dan PKK açıklaması!
DÜNYA

Pentagon'dan PKK açıklaması!
Erdoğan-Trump görüşmesinden sonra Beyaz Saray kapatıldı!
DÜNYA

Erdoğan-Trump görüşmesinden sonra Beyaz Saray ...
Trump'ın başı belada! FBI Direktörü'yle konuşmaları sızdı!
DÜNYA

Trump'ın başı belada! FBI Direktörü'yle konuşmaları ...
Kuzey Kore'ye destek veren ülkelere ABD'den uyarı!
DÜNYA

Kuzey Kore'ye destek veren ülkelere ABD'den uyarı!
ABD'nin başkenti Washington'da PKK yandaşlarından izinsiz gösteri
DÜNYA

Washington'da terör örgütü PKK yandaşları izinsiz ...
ABD'yi şoke eden iddiaya Trump'tan yanıt: Evet yaptım
DÜNYA

ABD'yi şoke eden iddiaya Trump'tan yanıt: Evet yaptım
Afganistan'da devlet televizyonuna baskın!
DÜNYA

AFGANİSTAN'DA DEVLET TELEVİZYONUNA BASKIN!
Fransa'da yeni kabine belli oldu!
DÜNYA

FRANSA'DA YENİ KABİNE BELLİ OLDU!
Chelsea Mannings serbest bırakıldı
DÜNYA

WİKİLEAKS SKANDALINA KARIŞAN ASKER SERBEST!
Siber saldırganlardan yeni tehdit: Nükleer programları yayınlarız
DÜNYA

SİBER SALDIRGANLARDAN YENİ TEHDİT: NÜKLEER PROGRAMLARI YAYINLARIZ
İsveç, İsrail büyükelçisi Twitter'dan 'engelledi'!
DÜNYA

İSVEÇ, İSRAİL BÜYÜKELÇİSİ TWİTTER'DAN 'ENGELLEDİ'!
Rex Tillerson'dan "Ruslar Oval Ofisi dinletiyor mu?" sorusuna yanıt
DÜNYA

ABD'Lİ BAKAN'DAN "RUSLAR OVAL OFİSİ DİNLETİYOR MU?" SORUSUNA YANIT