İngiltere'nin ünlü seri katili Ian Brady hayatını kaybetti

İngiltere'de Moors cinayetlerinin faillerinden biri olan seri katil Ian Brady, 79 yaşında akciğer kanserinden hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre İngiltere halkına 1960'lı yıllarda korku dolu zamanlar yaşatan Moors Cinayetlerinin faillerinden biri olan Ian Brady, 79 yaşında Merseyside'daki Ashworth Hastanesi'nde akciğer kanserinden hayata gözlerini yumdu.

Ian Brady, 2 Ocak 1938 yılında İskoçya'da dünyaya geldi. Sorunlu bir çocukluk dönemi yaşayan Brady, 19 yaşında suç ortağı ve sevgilisi olan Myra Hindley ile tanıştı. Brady ile benzer sıkıntılı çocukluk dönemi yaşayan Hindley, 15 yaşındayken arkadaşının havuza düşüp hayatını kaybetmesinden sonra ağır travma yaşayarak, Brady ile 12 Temmuz 1960'lı yıllardaki cinayetleri işledi.

Pauline Reade'i adlı genç kızı araçlarına yardım bahanesiyle davet ederek vahşi cinayeti işledi.



Ardından 12 yaşında bir erkek çocuğu olan John Kilbride'i de araçlarına yardım bahanesiyle davet ederek şekilde öldürdü.



1964 YILINDA EN ÜNLÜ CİNAYETİ İŞLEDİLER

İki katil 12 yaşında olan Keith Bennett'ı kaçırdıktan sonra Saddleworth'a götürdü. Brady, çocuğu öldürerek gömdü. 50 yıllık inceleme çalışmaları kapsamında, Bennett'in bedeni bulunamadı.



17 yaşındaki Edward Evans, iki katil tarafından kaçırılıp vahşi şekilde öldürüldü. Hindley'nin kardeşinin eve gelmesi üzerine, olaylar ortaya çıkınca katiller polisler tarafından tutuklandı.

Ömür boyu müebbet cezasına çarptırılan Moors cinayetlerinin faillerinden Myra Hindnley 15 Kasım 2002'de kaldığı cezaevinde öldü.