ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Avrupa Birliği Ukrayna
DÜNYA

AB'den Ukrayna'ya vize muafiyeti

Avrupa Birliği (AB) ve Ukrayna arasında Schengen bölgesine vizesiz seyahat anlaşması imzalandı

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 21:26:54 Güncelleme: 21:30:16

Ukrayna vatandaşlarının Schengen bölgesine seyahati için Avrupa Birliği (AB) ve Ukrayna arasında vize muafiyeti antlaşması imzalandı.

İHA'nın haberşne göre AB ve Ukrayna arasında, Ukrayna vatandaşlarının Schengen bölgesine seyahati için vize muafiyeti antlaşması imzalandı.

İmza törenine katılan Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, antlaşmanın olumlu etkilerine vurgu yaparak, "Ukrayna Avrupa Birliği ailesine geri dönüyor. Ukrayna son kez Sovyet ve Rus imparatorluklarına veda ediyor" dedi.

Öte yandan Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani de antlaşmaya ilişkin, "Bu olumlu kararın ardından Ukrayna ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkiler kolaylaşacak. Avrupa Parlamentosu olarak Minsk anlaşmasının uygulanması için yapıcı çözümler üzerinde çalışmak istiyoruz" dedi.

Antlaşma kapsamında, biyometrik pasaport sahibi Ukrayna vatandaşları Avrupa Birliği ülkelerinde 90 gün kalabilecek. Ancak antlaşmanın kötüye kullanılması durumunda uygulama askıya alınacak.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
İngiltere'nin ünlü seri katili Ian Brady hayatını kaybetti
DÜNYA

İngiltere'nin ünlü seri katili hayatını kaybetti
Vladimir Putin açıkladı: 2018-2025 yılları arasında artacak
DÜNYA

Putin açıkladı! 2018-2025 yılları arasında artacak
Rex Tillerson'dan "Ruslar Oval Ofisi dinletiyor mu?" sorusuna yanıt
DÜNYA

ABD'li Bakan'dan "Ruslar Oval Ofisi dinletiyor mu?" ...
Fransa'da yeni kabine belli oldu!
DÜNYA

Fransa'da yeni kabine belli oldu!
İsveç, İsrail büyükelçisi Twitter'dan 'engelledi'!
DÜNYA

İsveç, İsrail büyükelçisi Twitter'dan 'engelledi'!
Putin'den Trump'a destek: Konuşma kayıtlarını veririz
DÜNYA

Putin'den Trump'a destek: Konuşma kayıtlarını veririz
İngiltere'nin ünlü seri katili Ian Brady hayatını kaybetti
DÜNYA

İNGİLTERE'NİN ÜNLÜ SERİ KATİLİ HAYATINI KAYBETTİ
AB'den Ukrayna'ya vize muafiyeti
DÜNYA

AB'DEN O ÜLKEYE VİZE MUAFİYETİ
Putin'den Trump'a destek: Konuşma kayıtlarını veririz
DÜNYA

PUTİN'DEN TRUMP'A DESTEK: KONUŞMA KAYITLARINI VERİRİZ
Fransa'da yeni kabine belli oldu!
DÜNYA

FRANSA'DA YENİ KABİNE BELLİ OLDU!
Vladimir Putin açıkladı: 2018-2025 yılları arasında artacak
DÜNYA

PUTİN AÇIKLADI! 2018-2025 YILLARI ARASINDA ARTACAK
İsveç, İsrail büyükelçisi Twitter'dan 'engelledi'!
DÜNYA

İSVEÇ, İSRAİL BÜYÜKELÇİSİ TWİTTER'DAN 'ENGELLEDİ'!