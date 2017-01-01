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Fransa'da Laigneville Belediyesi evde ölmeyi yasakladı

Fransa'da Laigneville Belediyesi evde ölmeyi yasaklayan bir karar aldı, Belediye Başkanı kararın sembolik ve anlamlı olduğunu söyledi

18 Mayıs 2017 Perşembe, 00:13:45 Güncelleme: 00:21:21 AA

Fransa'nın kuzeyinde bulunan Laigneville Belediyesi'nin Başkanı Christophe Dietrich, Franceinfo televizyon kanalına yaptığı açıklamada, belediyenin evde ölmeyi yasaklayan bir karar aldığını, kararın sembolik ve anlamlı olduğunu söyledi.

Beş bin kişinin yaşadığı belediyelik bölgede sadece iki doktorun görev yaptığına işaret eden Dietrich, son üç haftada iki kez ölüm ilamı yapmak için 4-6 saat doktor beklediklerini anlattı.

Dietrich, bu iki doktorun da yıl sonunda emekli olacağına, onların yerine hala bir atama yapılmadığına dikkati çekti.

Kararın uygulanamaz olduğunu bildiğini ancak amacının doktor açığına dikkati çekmek olduğunu vurgulayan Dietrich, "Biliyorum bu karar saçma ama biz saçma bir durumla karşı karşıyayız." dedi.

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