ABD'nin BM Temsilcisi Nikki Haley'den 'Kudüs' çıkışı

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, İsrail'in başkentinin Kudüs olması ve ABD'nin Tel Aviv'deki Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması gerektiğini düşündüğünü söyledi.

Haley, Amerikan Christian Broadcasting Network televizyonuna verdiği mülakatta, "Başkentin Kudüs olması gerektiğini düşünüyorum ve elçilik Kudüs'e taşınmalı. Hükümet Kudüs'te, birçok şey Kudüs'te olup bitiyor, bu açıdan bakmak gerek". dedi.

Mescid-i Aksa'nın batısındaki Ağlama Duvarı'na ilişkin değerlendirmesinde ise Haley, "Yönetimin politikasının ne olduğunu bilmiyorum ama ben Ağlama Duvarı'nın İsrail'in bir parçası olduğuna inanıyorum. Bu hep böyle görüldü ve böyle devam etmeli." ifadelerini kullandı.

Haley'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın 22 Mayıs'taki İsrail ziyareti öncesi yaptığı açıklama dikkati çekti.