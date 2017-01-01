Japonya prensesi Mako ‘Aşk’ı seçti, tahtı elinin tersiyle itti

Japonya Prensesi Mako, halktan biriyle evlenme kararı aldığı için kraliyet ailesindeki tüm haklarından feragat ediyor.
Japon İmparatoru Akihito’nun torunu olan 25 yaşındaki prenses, 5 yıl önce bir restoranda tanıştığı Kei Komuro ile evlilik kararı aldı.
Ancak ataerkil bir yönetime sahip olan Japonya Kraliyet Ailesi’nin kadın üyeleri, 1947 yılından beri evlilik sonrasında kraliyet haklarından yararlanamıyor.
Gazete Habertürk'ün haberine göre Prenses Mako, bu kanun yüzünden kraliyet haklarından feragat eden 8. üye olacak. Leicester Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışan Mako, mutevazı bir yaşama zaten ikna olmuştu.
Hukuk bürosunda çalıştığı belirtilen Komuro’nun ise bir turizm reklamında “Denizin Prensi” adıyla rol aldığı ve Japon medyası tarafından da bu isimle lanse edildiği öğrenildi.