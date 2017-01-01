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Japonya prensesi Mako ‘Aşk’ı seçti, tahtı elinin tersiyle itti

18 Mayıs 2017 Perşembe, 05:08:16

  • 1 Japonya prensesi Mako ‘Aşk’ı seçti, tahtı elinin tersiyle itti
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    Japonya Prensesi Mako, halktan biriyle evlenme kararı aldığı için kraliyet ailesindeki tüm haklarından feragat ediyor. 

  • 2 Japonya prensesi Mako ‘Aşk’ı seçti, tahtı elinin tersiyle itti
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    Japon İmparatoru Akihito’nun torunu olan 25 yaşındaki prenses, 5 yıl önce bir restoranda tanıştığı Kei Komuro ile evlilik kararı aldı. 

     

  • 3 Japonya prensesi Mako ‘Aşk’ı seçti, tahtı elinin tersiyle itti
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    Ancak ataerkil bir yönetime sahip olan Japonya Kraliyet Ailesi’nin kadın üyeleri, 1947 yılından beri evlilik sonrasında kraliyet haklarından yararlanamıyor. 

  • 4 Japonya prensesi Mako ‘Aşk’ı seçti, tahtı elinin tersiyle itti
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    Gazete Habertürk'ün haberine göre Prenses Mako, bu kanun yüzünden kraliyet haklarından feragat eden 8. üye olacak. Leicester Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışan Mako, mutevazı bir yaşama zaten ikna olmuştu. 

  • 5 Japonya prensesi Mako ‘Aşk’ı seçti, tahtı elinin tersiyle itti
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    Hukuk bürosunda çalıştığı belirtilen Komuro’nun ise bir turizm reklamında “Denizin Prensi” adıyla rol aldığı ve Japon medyası tarafından da bu isimle lanse edildiği öğrenildi. 

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