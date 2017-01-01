Washington Büyükelçiliği'nden 'izinsiz gösteri' açıklaması!

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği, elçilik rezidansı önünde toplanan terör örgütü PYD/PKK yandaşlarının yaptığı izinsiz gösteri ve taşkınlığa Amerikalı Türklerin meşru müdafaa ile yanıt verdiğini ve bir kişinin ciddi şekilde yaralandığını bildirdi.

Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamada, ABD ve Türkiye tarafından terör örgütü olarak tanımlanan PKK ile ilişkisi olan grupların 16 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rezidansı ziyareti sırasında izinsiz bir şekilde bina önünde bulunan Sheridan Circle'da toplandığı hatırlatıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Göstericiler, barışçıl bir şekilde Cumhurbaşkanlarını selamlamak için bir araya gelen Amerikalı Türk vatandaşları hırçın bir şekilde kışkırtmaya başladı. Amerikalı Türkler meşru müdafaayla cevap verdi ve bir kişi ciddi bir şekilde yaralandı. Şiddet olayları ve yaralanma izinsiz ve kışkırtıcı gösterilerin sonucunda meydana geldi. Umut ediyoruz ki ileride gerekli önlemler alınarak benzeri kışkırtıcı olayların önüne geçilir ve şiddet yaşanmaz."

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği Rezidansı önünde 16 Mayıs'ta toplanan terör örgütü PYD/PKK yandaşları izinsiz gösteri ve taşkınlık yapmıştı.

Ellerinde terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan posterleri ile YPG paçavraları taşıyan az sayıdaki terör örgütü destekçisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişi esnasında Türkiye aleyhine slogan atmaya başlamıştı. ABD polisinin yetersiz güvenlik önlemi aldığı ve terör örgütü yandaşlarının tahriklerine müdahale etmediği esnada çıkan arbedede Alp Kenan Dereci adlı Türk vatandaşı başından yaralanmıştı.

Hastaneye kaldırılan Dereci'ye saldıranlarla ilgili Amerikan polisinin Türklerin şikayetlerini dikkate almaması ve PYD/PKK yanlılarının gösterilerine devam etmesi üzerine ortam gerilmiş ve daha sonra olay yerindeki Cumhurbaşkanlığı korumaları ve diğer Türkler, PYD/PKK yanlılarına müdahale etmişti.

Korumaların müdahalesi üzerine ise terör örgütü yandaşları kaçarak dağılmıştı.

ABD DIŞİŞLERİ'NDEN KINAMA

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington'da yaşanan olaylarla ilgili Türk hükümetini uyardıklarını açıkladı.

Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert yaptığı açıklamada, "Türk hükümetine kaygımızı olabilecek en güçlü şekilde ilettik" ifadelerini kullandı.