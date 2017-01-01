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MİT'te kritik Suriye toplantısı!

Astana'dan çıkan 'çatışmasızlık bölgeleri' kararının ardından Ankara'da Türkiye, İran ve Rusya yetkililerinin yer aldığı bir toplantı gerçekleştiriliyor

18 Mayıs 2017 Perşembe, 13:17:56 Güncelleme: 13:37:57 HABERTURK.COM

Astana'da yapılan son Suriye toplantısında alınan 'çatışmasızlık bölgesi' kararının ardından uygulamanın nasıl yapılacağı ile ilgili ilk çalışma toplantısı bugün Ankara'da gerçekleşiyor.

Habertürk TV'den Mahmut Gürer'in aktardığı bilgilere göre, Türkiye, İran ve Rusya yetkililerin katıldığı çalışma toplantısına istihbarat görevlilerinin yanı sıra, askeri yetkililer ve dışişleri diplomatları da katılıyor.

Toplantıda belirlenen beş çatışmasızlık bölgelesinin nasıl oluşturulacağı konusu görüşülüyor. Çatışmasızlık bölgelerinin taraflara garantör olan Türkiye, İran ve Rusya'nın askerleri tarafından yönetilmesinin ele alındığı ve bölgelere ne tür birliklerin yerleştirileceği konusun masaya yatırıldığı belirtildi.

4 Haziran'da bitmesi beklenen çalışma grubu toplantılarının sonunda ortak bir metin oluşturulması planlanırken, ikinci toplantının önümüzdeki hafta İran'da yapılması planlanıyor.

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