Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, "Soydaş Kırım Tatarları ile dost ve akraba Kafkas halklarının geçmişte olduğu gibi bugün de yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyor, her iki trajedi sırasında yaşanan kayıpların hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz." ifadesini kullandı.

Müftüoğlu, Çerkes ve Kırım Tatar sürgünlerinin yıl dönümleri hakkındaki bir soruya verdiği yazılı yanıtta, 250 bin Kırım Tatarının bir gecede ana vatanlarından koparılıp binlerce kilometre uzağa sürüldüğünü hatırlattı.

İnsanlık onuruna aykırı şartlar altında gerçekleşen yolculuğun ve ardından maruz kaldıkları sürgün hayatının on binlerce Kırım Tatarının hayatına mal olduğunu belirten Müftüoğlu, şunları kaydetti:

"Yüz bini aşkın Kırım Tatarı bugün dahi ana yurdundan uzakta yaşamaya devam etmektedir. 18 Mayıs Kırım Tatar sürgününün neticesinde hayatını kaybedenleri rahmetle anıyoruz."

"BU TRAJEDİNİN ACISINI BUGÜN DE HİSSEDİYORUZ"

21 Mayıs'ın Çerkes Sürgünü'nün yıl dönümü olduğunu anımsatan Müftüoğlu, şöyle devam etti:

"Kafkas halkları, 19. yüzyılda Çarlık Rusyası'nın Kafkasları istilası döneminde yüz binlerce kayıp vermiş, sağ kalanlardan pek çoğu ana yurdunu terk edip Anadolu’ya sığınmıştır. 'Çerkes Sürgünü' olarak adlandırılan bu trajedinin acısını bugün de hissediyoruz. Bu vesileyle soydaş Kırım Tatarları ile dost ve akraba Kafkas halklarının geçmişte olduğu gibi bugün de yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyor, her iki trajedi sırasında yaşanan kayıpların hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz."