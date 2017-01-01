ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Dışişleri Bakanlığı
DÜNYA

"Çerkes ve Kırım Tatar sürgünlerinin acısını hissediyoruz"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, Çerkes ve Kırım Tatar sürgünlerinin yıl dönümlerine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı

18 Mayıs 2017 Perşembe, 13:31:35 Güncelleme: 13:37:22 AA

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, "Soydaş Kırım Tatarları ile dost ve akraba Kafkas halklarının geçmişte olduğu gibi bugün de yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyor, her iki trajedi sırasında yaşanan kayıpların hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz." ifadesini kullandı.

Müftüoğlu, Çerkes ve Kırım Tatar sürgünlerinin yıl dönümleri hakkındaki bir soruya verdiği yazılı yanıtta, 250 bin Kırım Tatarının bir gecede ana vatanlarından koparılıp binlerce kilometre uzağa sürüldüğünü hatırlattı.

İnsanlık onuruna aykırı şartlar altında gerçekleşen yolculuğun ve ardından maruz kaldıkları sürgün hayatının on binlerce Kırım Tatarının hayatına mal olduğunu belirten Müftüoğlu, şunları kaydetti:

"Yüz bini aşkın Kırım Tatarı bugün dahi ana yurdundan uzakta yaşamaya devam etmektedir. 18 Mayıs Kırım Tatar sürgününün neticesinde hayatını kaybedenleri rahmetle anıyoruz."

"BU TRAJEDİNİN ACISINI BUGÜN DE HİSSEDİYORUZ"

21 Mayıs'ın Çerkes Sürgünü'nün yıl dönümü olduğunu anımsatan Müftüoğlu, şöyle devam etti:

"Kafkas halkları, 19. yüzyılda Çarlık Rusyası'nın Kafkasları istilası döneminde yüz binlerce kayıp vermiş, sağ kalanlardan pek çoğu ana yurdunu terk edip Anadolu’ya sığınmıştır. 'Çerkes Sürgünü' olarak adlandırılan bu trajedinin acısını bugün de hissediyoruz. Bu vesileyle soydaş Kırım Tatarları ile dost ve akraba Kafkas halklarının geçmişte olduğu gibi bugün de yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyor, her iki trajedi sırasında yaşanan kayıpların hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz."

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Erdoğan ile Trump arasına kırmızı hat!
DÜNYA

İki lider arasına kırmızı hat!
MİT'te kritik Suriye toplantısı!
DÜNYA

MİT'te kritik Suriye toplantısı!
ABD'de deprem! Trump'ın ekibiyle Kremlin arasında 18 gizli bağlantı!
DÜNYA

Deprem! Trump'ın ekibiyle Kremlin arasında 18 gizli ...
Washington Büyükelçiliği'nden 'izinsiz gösteri' açıklaması!
DÜNYA

Washington Büyükelçiliği'nden 'izinsiz gösteri' ...
Kırmızı listedeki terörist, ABD temsilcisiyle birlikte!
DÜNYA

Kırmızı listedeki terörist, ABD temsilcisiyle ...
Maduro: 21. yüzyılın Yahudileriyiz
DÜNYA

Maduro: 21. yüzyılın Yahudileriyiz
"Çerkes ve Kırım Tatar sürgünlerinin acısını hissediyoruz"
DÜNYA

"ÇERKES VE KIRIM TATAR SÜRGÜNLERİNİN ACISINI HİSSEDİYORUZ"
Erdoğan ile Trump arasına kırmızı hat!
DÜNYA

İKİ LİDER ARASINA KIRMIZI HAT!
ABD'de deprem! Trump'ın ekibiyle Kremlin arasında 18 gizli bağlantı!
DÜNYA

DEPREM! TRUMP'IN EKİBİYLE KREMLİN ARASINDA 18 GİZLİ BAĞLANTI!
Washington Büyükelçiliği'nden 'izinsiz gösteri' açıklaması!
DÜNYA

WASHİNGTON BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDEN 'İZİNSİZ GÖSTERİ' AÇIKLAMASI!
MİT'te kritik Suriye toplantısı!
DÜNYA

MİT'TE KRİTİK SURİYE TOPLANTISI!
Maduro: 21. yüzyılın Yahudileriyiz
DÜNYA

MADURO: 21. YÜZYILIN YAHUDİLERİYİZ