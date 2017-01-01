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Erdoğan ile Trump arasına kırmızı hat!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasındaki görüşmeden çıkan kararlardan biri de iki ülke arasındaki görüşmelerin sıklaştırılması oldu

18 Mayıs 2017 Perşembe, 13:33:35 Güncelleme: 13:37:06 HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında Washington'da yapılan görüşmeden çıkan önemli kararlardan biri de görüşmelerin sıklaştırılması oldu.

Habertürk TV'den Aysun Torun'un haberine göre, iki ülke Barack Obama döneminde zedelenen ilişkilerin yeniden rayına oturtulması için görüşmeler sıklaştırılacak. Özellikle önümüdeki 1 aylık dönemde, karşılıklı olarak çok sayıda heyetin ziyaretler gerçekleştirmesi bekleniyor.

Bu görüşmelerin yanısıra Erdoğan ile Trump, kurulacak kırmızı hat ile doğrudan görüşmeler yapacak. Obama döneminde de var olan kırmızı hat mekanizması, Trump döneminde de aynen korunacak ve kritik görüşmeler ile anlık istihbaratlar doğrudan bu hattan görüşülecek. Böylece dinleme ihtimaline karşı da önlem alınmış olunacak.

ABD ile var olan kırmızı hatta benzer bir şekilde, mülteci anlaşması sonrasında Yunanistan ile de kırmızı hat kurulmuş ancak gerilen ilişkiler nedeniyle bu hat işlememişti. Benzer bir biçimde Rusya ile de mavi hat kurularak, iki ülkenin genelkurmayları arasında yakın işbirliği sağlanmıştı.

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