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ABD'li senatörden şok çıkış: Türkiye'nin büyükelçisini gönderelim

ABD'de Cumhuriyetçi senatör John McCain, Türkiye'nin ABD'deki büyükelçisinin gönderilmesi gerektiğini söyledi

18 Mayıs 2017 Perşembe, 15:40:12 Güncelleme: 15:50:23 HABERTURK.COM

ABD Kongresi'nin dış ilişkiler konusunda önde gelen isimlerinden biri olarak gösterilen Cumhuriyetçi senatör John McCain, verdiği röportajda Türkiye ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti sırasında, bir grup protestocuyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumaları arasında yaşanan gerginlikle ilgili MSNBC'ye konuşan McCain, "Türkiye'nin büyükelçisini ABD'den göndermeliyiz. Bu tip bir hareket diplomatik olarak yanıtsız bırakılamaz." ifadelerini kullandı.

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