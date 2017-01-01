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Rusya'nın yeni Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov oldu

Rus Meclisi Duma, Yerhov'un Türkiye Büyükelçisi görevine atanmasını destekledi

18 Mayıs 2017 Perşembe, 16:22:09 Güncelleme: 16:52:11 DHA

Rusya'nın yeni Ankara Büyükelçisi, eski Başkonsolos Aleksey Yerhov oldu. DHA'nın haberine göre; Rus Meclisi Duma Uluslararası İlişkiler Komitesi Perşembe günü düzenlenen toplantıda Rusya Dışişleri Bakanlığı Kriz Merkezi Departmanı Başkanı Aleksey Yerhov'un Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi görevine atanmasını destekledi.

Komiteden bir kaynak Rus haber ajansı Ria Novosti'ye yaptığı açıklamada, "Komite Yerhov'un Türkiye Büyükelçisi görevine atanmasını destekledi" dedi.

KARLOV SUİKASTI

Hatırlanacağı üzere eski büyükelçi Andrey Karlov 19 Aralık 2016'da Ankara'da öldürüldü. Bunun ardından bu göreve geçici olarak Büyükelçi'nin Danışmanı Sergey Panov getirildi.

Rus Anayasası'na göre Rusya Devlet Başkanı büyükelçileri ilgili komitelerin onay vermesinin ardından atayabiliyor veya geri çekebiliyor.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 8 dakika önce
    ne deniliceğini bilmiyorsan TAKMA kafana boşver sen
  • sabriisen@gmail.com 45 dakika önce
    NE DENİR BİLMEM Kİ HAYIRLISI
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