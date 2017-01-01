Almanya'yı ayağa kaldıran ırkçılık iddiası! İki ayrı dilde iki ayrı McDonald's!

Almanya'nın Mannheim kentinde kapanan bir McDonald's şubesi ırkçılık tartışmalarına neden oldu. Kapanan şube, camına biri Almanca biri Türkçe olmak üzere iki duyuru asarak müşterilerini bir başka McDonald's şubesine yönlendirdi.
Ancak Haberturk.com Whatsapp Hattı'na gelen fotoğrafta, Almanca yazılan duyuruda müşteriler Wasserturm'daki bir McDonald's şubesine yönlendirilirken, Türkçe yazılan duyuruda müşteriler Mittelstrase'deki şubeye yönlendiriyordu. Irkçılık tartışmalarının kaynağı ise bu adres farklılığı oldu. Çünkü Almanca yazılan duyuruda verilen adres, şehrin nezih semtlerinden birinin adresiyken, Türkçe yazılan duyurudaki adres çoğunlukla yabancıların yaşadığı şehrin sorunlu bölgelerinden birinin adresiydi.
Sosyal medyada hızla yayılan ve büyük tepki toplayan uygulamayla ilgili olarak bir açıklama yapan şube yöneticisi, ırkçılık gibi bir niyetlerinin olmadığını ve sadece bölgede iki farklı şubelerinin olduğunu belirtmek için iki ayrı adres gösterdiklerini söyledi. Konuyla ilgili Die Welt'e konuşan franchise zincirinin sahibi Manfred Büch, "25 yıldan daha fazla bir süredir, birçok uluslararası çalışanla her gün hiçbir ırkçılık ve ayrımcılık olmadan çalışıyoruz. Türkleri daha kötü bir bölgeye göndermeye çalıştığımızın düşünüleceğini hiç hayal etmemiştim" ifadelerini kullandı. İki ayrı dildeki ilanların farklı şubeleri göstermesini ise Büch, 'şans eseri' olarak nitelendirdi.
Sosyal medyada ırkçılık tartışmaları başlatan paylaşım
Öte yandan sosyal medyada ırkçılık tartışmalarına ve Nazi uygulaması benzetmelerine neden olan uygulama, Mannheim kentinin göçmenlik konseyine de taşındı. Birçok kişi göçmenlik konseyi üyelerine konuya müdahil olma çağrısı yaptı.
Konuyla ilgili bir açıklama da McDonald's'tan geldi. Yapılan yazılı açıklamada, "Çeşitliliği daima bir fırsat olarak görüyoruz. Bu bizim şirket kültürümüzün katı ve önemli bir parçası. Restoranlarımızda ayrımcılığa yer yok." ifadeleri kullanıldı.
Habertürk.com Whatsapp İhbar Hattı'na duyurunun fotoğrafını gönderen Türk kökenli çifte vatandaş Rifat Gülmez, konunun bir süredir Almanya'da gündemde olan ırkçılık tartışmalarını desteklediğini söyledi.
-
Misafir 1 dakika önceVAYY VAYY mc donaldsı protesto ediyoruz, yemiyoruz.. gitmiyoruz..00
-
Misafir 2 dakika öncekomik olmayın. nezih muhitlerin yarısı zaten alman degil, yabancılar yaşıyor. asıl ırkçılık 1001 milletin yaşadığı yerde sadece türkçe yazı olması. bu tam tersine, aşırı saygı!00
-
Misafir 2 dakika önceBöyle atara böyle muamele normal00
-
Misafir 3 dakika önceulan övünmeniz gerekirken ırçılık diyorsunuz. Asıl şuan sizin yaptığınız ırkçılık !!!00
-
Misafir 3 dakika önceMcDonalds urunlerinin nasil yapildgini bir bilseniz zaten o urunleri yemezsiniz..00
-
Misafir 4 dakika öncebu haberi sadece aşırı aşağılık kompleksi olanlar hakaret sayar. türkler zaten mcdonalds yemez yurt dışında.00
-
Misafir 5 dakika önceyaptığınız işin arkasında durun korkaklar.00
-
Misafir 6 dakika önceya ne var bunda ya? tabii ki türkler almanlardan daha yoksul ama mcdonalds nerde olursa olsun fiyatlar hep aynı. üstelik türkler domuz var diye zaten almanya'da mcdonalds yemez ki!!!00
-
Misafir 6 dakika önceikisi de ayni adres.. ayrica ilanda "tasiniyoruz" yazili. almanyada yasayip almanca bilmeyen turklere iyilik yapmislar turkce de yazarak...00
-
Misafir 6 dakika önceO zamanki hükümetler vatandasliga gecmemizi tesvik ediyordu ,simdihainmi olduk yapmayin beyler00
-
sabriisen@gmail.com 8 dakika önceKAŞINTILAR BAŞLAMIŞ00
-
Misafir 8 dakika önceTrenlerle almanyaya taşıdıkları vatandaşlarımız şimdi sırtlarında kambur oldu. Gelin kardeşim memleketimize burayı kalkındıralım.00
-
Misafir 10 dakika önceAlmanya da ki Türkler çok nezih olsaydı bu olay ırkçılık olarak kabul edilebilirdi. Ancak şu anki şartlarda normal bir olay. Nezih olmayı başaramayanların ve kültürlerinde ısrar edenlerin nezih mahallesinde işi yok.00
-
Misafir 15 dakika öncecifte vatandas mi bildirmis? almayaya baglilik yemini edip almam vatandasligina gecerken de bize mi haber verdi?00