Almanya'yı ayağa kaldıran ırkçılık iddiası! İki ayrı dilde iki ayrı McDonald's!

Almanya'nın Mannheim kentinde kapanan bir McDonald's şubesi ırkçılık tartışmalarına neden oldu. Kapanan şube, camına biri Almanca biri Türkçe olmak üzere iki duyuru asarak müşterilerini bir başka McDonald's şubesine yönlendirdi.

Ancak Haberturk.com Whatsapp Hattı'na gelen fotoğrafta, Almanca yazılan duyuruda müşteriler Wasserturm'daki bir McDonald's şubesine yönlendirilirken, Türkçe yazılan duyuruda müşteriler Mittelstrase'deki şubeye yönlendiriyordu. Irkçılık tartışmalarının kaynağı ise bu adres farklılığı oldu. Çünkü Almanca yazılan duyuruda verilen adres, şehrin nezih semtlerinden birinin adresiyken, Türkçe yazılan duyurudaki adres çoğunlukla yabancıların yaşadığı şehrin sorunlu bölgelerinden birinin adresiydi.

Sosyal medyada hızla yayılan ve büyük tepki toplayan uygulamayla ilgili olarak bir açıklama yapan şube yöneticisi, ırkçılık gibi bir niyetlerinin olmadığını ve sadece bölgede iki farklı şubelerinin olduğunu belirtmek için iki ayrı adres gösterdiklerini söyledi. Konuyla ilgili Die Welt'e konuşan franchise zincirinin sahibi Manfred Büch, "25 yıldan daha fazla bir süredir, birçok uluslararası çalışanla her gün hiçbir ırkçılık ve ayrımcılık olmadan çalışıyoruz. Türkleri daha kötü bir bölgeye göndermeye çalıştığımızın düşünüleceğini hiç hayal etmemiştim" ifadelerini kullandı. İki ayrı dildeki ilanların farklı şubeleri göstermesini ise Büch, 'şans eseri' olarak nitelendirdi.

Sosyal medyada ırkçılık tartışmaları başlatan paylaşım

Öte yandan sosyal medyada ırkçılık tartışmalarına ve Nazi uygulaması benzetmelerine neden olan uygulama, Mannheim kentinin göçmenlik konseyine de taşındı. Birçok kişi göçmenlik konseyi üyelerine konuya müdahil olma çağrısı yaptı.

Konuyla ilgili bir açıklama da McDonald's'tan geldi. Yapılan yazılı açıklamada, "Çeşitliliği daima bir fırsat olarak görüyoruz. Bu bizim şirket kültürümüzün katı ve önemli bir parçası. Restoranlarımızda ayrımcılığa yer yok." ifadeleri kullanıldı.



Habertürk.com Whatsapp İhbar Hattı'na duyurunun fotoğrafını gönderen Türk kökenli çifte vatandaş Rifat Gülmez, konunun bir süredir Almanya'da gündemde olan ırkçılık tartışmalarını desteklediğini söyledi.