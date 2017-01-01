ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
mcdonalds ırkçılık
DÜNYA

Almanya'yı ayağa kaldıran ırkçılık iddiası! İki ayrı dilde iki ayrı McDonald's!

Almanya'nın Mannheim kentinde yer alan bir McDonald's şubesinin camına Türkçe ve Almanca asılan iki duyuru ırkçılık tartışması başlattı

18 Mayıs 2017 Perşembe, 16:43:48 Güncelleme: 17:30:45 HABERTURK.COM

Almanya'nın Mannheim kentinde kapanan bir McDonald's şubesi ırkçılık tartışmalarına neden oldu. Kapanan şube, camına biri Almanca biri Türkçe olmak üzere iki duyuru asarak müşterilerini bir başka McDonald's şubesine yönlendirdi.

Ancak Haberturk.com Whatsapp Hattı'na gelen fotoğrafta, Almanca yazılan duyuruda müşteriler Wasserturm'daki bir McDonald's şubesine yönlendirilirken, Türkçe yazılan duyuruda müşteriler Mittelstrase'deki şubeye yönlendiriyordu. Irkçılık tartışmalarının kaynağı ise bu adres farklılığı oldu. Çünkü Almanca yazılan duyuruda verilen adres, şehrin nezih semtlerinden birinin adresiyken, Türkçe yazılan duyurudaki adres çoğunlukla yabancıların yaşadığı şehrin sorunlu bölgelerinden birinin adresiydi.

Sosyal medyada hızla yayılan ve büyük tepki toplayan uygulamayla ilgili olarak bir açıklama yapan şube yöneticisi, ırkçılık gibi bir niyetlerinin olmadığını ve sadece bölgede iki farklı şubelerinin olduğunu belirtmek için iki ayrı adres gösterdiklerini söyledi. Konuyla ilgili Die Welt'e konuşan franchise zincirinin sahibi Manfred Büch, "25 yıldan daha fazla bir süredir, birçok uluslararası çalışanla her gün hiçbir ırkçılık ve ayrımcılık olmadan çalışıyoruz. Türkleri daha kötü bir bölgeye göndermeye çalıştığımızın düşünüleceğini hiç hayal etmemiştim" ifadelerini kullandı. İki ayrı dildeki ilanların farklı şubeleri göstermesini ise Büch, 'şans eseri' olarak nitelendirdi.

Sosyal medyada ırkçılık tartışmaları başlatan paylaşım

Öte yandan sosyal medyada ırkçılık tartışmalarına ve Nazi uygulaması benzetmelerine neden olan uygulama, Mannheim kentinin göçmenlik konseyine de taşındı. Birçok kişi göçmenlik konseyi üyelerine konuya müdahil olma çağrısı yaptı.

Konuyla ilgili bir açıklama da McDonald's'tan geldi. Yapılan yazılı açıklamada, "Çeşitliliği daima bir fırsat olarak görüyoruz. Bu bizim şirket kültürümüzün katı ve önemli bir parçası. Restoranlarımızda ayrımcılığa yer yok." ifadeleri kullanıldı.

Habertürk.com Whatsapp İhbar Hattı'na duyurunun fotoğrafını gönderen Türk kökenli çifte vatandaş Rifat Gülmez, konunun bir süredir Almanya'da gündemde olan ırkçılık tartışmalarını desteklediğini söyledi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 9
  • Misafir 1 dakika önce
    VAYY VAYY mc donaldsı protesto ediyoruz, yemiyoruz.. gitmiyoruz..
  • Misafir 2 dakika önce
    komik olmayın. nezih muhitlerin yarısı zaten alman degil, yabancılar yaşıyor. asıl ırkçılık 1001 milletin yaşadığı yerde sadece türkçe yazı olması. bu tam tersine, aşırı saygı!
  • Misafir 2 dakika önce
    Böyle atara böyle muamele normal
  • Misafir 3 dakika önce
    ulan övünmeniz gerekirken ırçılık diyorsunuz. Asıl şuan sizin yaptığınız ırkçılık !!!
  • Misafir 3 dakika önce
    McDonalds urunlerinin nasil yapildgini bir bilseniz zaten o urunleri yemezsiniz..
  • Misafir 4 dakika önce
    bu haberi sadece aşırı aşağılık kompleksi olanlar hakaret sayar. türkler zaten mcdonalds yemez yurt dışında.
  • Misafir 5 dakika önce
    yaptığınız işin arkasında durun korkaklar.
  • Misafir 6 dakika önce
    ya ne var bunda ya? tabii ki türkler almanlardan daha yoksul ama mcdonalds nerde olursa olsun fiyatlar hep aynı. üstelik türkler domuz var diye zaten almanya'da mcdonalds yemez ki!!!
  • Misafir 6 dakika önce
    ikisi de ayni adres.. ayrica ilanda "tasiniyoruz" yazili. almanyada yasayip almanca bilmeyen turklere iyilik yapmislar turkce de yazarak...
  • Misafir 6 dakika önce
    O zamanki hükümetler vatandasliga gecmemizi tesvik ediyordu ,simdihainmi olduk yapmayin beyler
  • sabriisen@gmail.com 8 dakika önce
    KAŞINTILAR BAŞLAMIŞ
  • Misafir 8 dakika önce
    Trenlerle almanyaya taşıdıkları vatandaşlarımız şimdi sırtlarında kambur oldu. Gelin kardeşim memleketimize burayı kalkındıralım.
  • Misafir 10 dakika önce
    Almanya da ki Türkler çok nezih olsaydı bu olay ırkçılık olarak kabul edilebilirdi. Ancak şu anki şartlarda normal bir olay. Nezih olmayı başaramayanların ve kültürlerinde ısrar edenlerin nezih mahallesinde işi yok.
  • Misafir 15 dakika önce
    cifte vatandas mi bildirmis? almayaya baglilik yemini edip almam vatandasligina gecerken de bize mi haber verdi?
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Rusya'nın yeni Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov oldu
DÜNYA

Rusya'nın yeni Ankara Büyükelçisi belli oldu
ABD'li senatörden şok çıkış: Türkiye'nin büyükelçisini gönderelim
DÜNYA

ABD'li senatörden şok çıkış: Türkiye'nin büyükelçisini. ...
Washington'dan çarpıcı iddia: Türkiye için Rakka planını engelledi
DÜNYA

Washington'dan çarpıcı iddia: Türkiye için Rakka ...
MİT'te kritik Suriye toplantısı!
DÜNYA

MİT'te kritik Suriye toplantısı!
"Çerkes ve Kırım Tatar sürgünlerinin acısını hissediyoruz"
DÜNYA

"Çerkes ve Kırım Tatar sürgünlerinin acısını ...
Erdoğan ile Trump arasına kırmızı hat!
DÜNYA

İki lider arasına kırmızı hat!
Rusya'nın yeni Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov oldu
DÜNYA

RUSYA'NIN YENİ ANKARA BÜYÜKELÇİSİ BELLİ OLDU
MİT'te kritik Suriye toplantısı!
DÜNYA

MİT'TE KRİTİK SURİYE TOPLANTISI!
Erdoğan ile Trump arasına kırmızı hat!
DÜNYA

İKİ LİDER ARASINA KIRMIZI HAT!
Washington'dan çarpıcı iddia: Türkiye için Rakka planını engelledi
DÜNYA

WASHİNGTON'DAN ÇARPICI İDDİA: TÜRKİYE İÇİN RAKKA PLANINI ENGELLEDİ
Almanya'yı ayağa kaldıran ırkçılık iddiası! İki ayrı dilde iki ayrı McDonald's!
DÜNYA

ALMANYA'YI AYAĞA KALDIRAN IRKÇILIK İDDİASI!
"Çerkes ve Kırım Tatar sürgünlerinin acısını hissediyoruz"
DÜNYA

"ÇERKES VE KIRIM TATAR SÜRGÜNLERİNİN ACISINI HİSSEDİYORUZ"