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New York'ta bir araç yayaların arasına girdi! Yaralılar var...
DÜNYA

New York'ta bir araç yayaların arasına girdi! Yaralılar var...

New York'taki turistik Times Meydanı'nda bir araç yayaların üzerine sürdü. Ölü ve yaralılar var...

18 Mayıs 2017 Perşembe, 19:05:38 Güncelleme: 20:12:59 HABERTURK.COM

New York'ta bulunan Times Meydanı'nda bir aracın yayaların üzerine sürmesi üzerine en az 1 kişi hayatını kaybetti ve 20 kişi yaralandı.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre en az 7 kişi sedyelere bindirildi. Olay yerinde sağlık ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Reuters'ın görgü tanıklarına dayandırdığı haberinde, aracın önce trafikte ters yöne girdiği ardından kaldırıma çıkarak yayaların üzerine sürdüğü belirtiliyor.

45. Sokak ile Broadway'in köşesinde meydana gelen olayın trafik kazası olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. ABD'li bir yetkili terör saldırısı olmadığını bildirdi.

Olaya karışan aracın kırmızı bir otomobil olduğu ifade edildi. Aracın sürücüsünün araçtan çıkarılarak gözaltına alındı. Gözaltındaki sürücüye alkol testi uygulandı.

ABD'li medya kuruluşu CBS, New York polisine dayandırdığı haberinde olayın terör bağlantısı olmadığını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump olayla ilgili bilgilendirildi.

 


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