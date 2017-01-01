Donald Trump FBI Başkanlığı için dört aday ile görüştü

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Mayıs'ta görevine son verdiği eski Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü James Comey'in yerine geçecek ismi belirlemek için dört adayla görüştü.

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, gazetecilere yaptığı bilgilendirmede, Trump ile ABD Adalet Bakanı ve Başsavcı Jeff Sessions'ın 4 kişiyle FBI Başkanlığı için Beyaz Saray'da görüşme yaptığını söyledi.

Spicer, Trump'ın görüştüğü isimlerin eski Connecticut Senatörü Joe Lieberman, eski Oklahoma Valisi Frank Keating, halihazırda FBI Başkanlığına vekalet eden Andrew McCabe ve eski FBI yetkilisi Richard McFeely olduğunu kaydetti.

Beyaz Saray, 9 Mayıs'ta, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Comey'nin görevine son verdiğini duyurmuştu.